이너니스, 웰니스 라이프스타일 제안…브랜드 공식 론칭

사진=이너니스

프리미엄 K-웰니스 브랜드 이너니스(Innerness)가 브랜드 론칭과 함께 신제품 3종을 출시하고 브랜드 철학을 담은 첫 공식 화보를 공개했다고 2일 밝혔다.

이너니스는 '진정한 웰니스는 내면으로부터 시작된다'는 브랜드 철학 아래 현대인들의 건강한 라이프스타일을 위한 웰니스 솔루션을 제안하는 K-웰니스 브랜드로 단순한 건강기능식품을 넘어 감각적이고 건강한 일상을 만들어가고 있다.

브랜드에 따르면 이번에 선보인 신제품 라인은 ▲피부 건강을 위한 글로우 저분자콜라겐 ▲정상적인 면역케어를 위한 바이탈 비타컴플렉스 ▲혈당 관리를 위한 밸런스 바나바플러스 3종이다. 모든 제품은 이너니스만의 무첨가 원칙을 바탕으로 기능성 원료와 부원료를 배합했으며 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있는 츄어블 정제로 물 없이도 간편하게 씹거나 녹여 먹을 수 있다.

이너니스는 기존 건강기능식품 시장이 기능 중심 경쟁에 집중되면서 소비자들이 건강 관리를 '숙제처럼' 받아들이게 된 점에 주목했다. 이에 건강을 위한 섭취를 의무가 아닌 즐거운 일상의 경험으로 전환하는 새로운 웰니스 라이프스타일을 제안하고자 브랜드를 기획했다.

또한 '내면의 건강함이 곧 외면의 아름다움으로 이어진다'는 브랜드 철학을 바탕으로, 한국 전통 원료에서 영감을 얻은 부원료(오미자피치맛, 유자진저맛, 매실애사비맛)로 다양한 맛을 구현했다. 뿐만 아니라 핸디형과 대용량 패키지를 통해 선물하기 좋은 예술적인 패키지 디자인을 선보였다. 이를 통해 건강기능식품을 단순한 영양 보충제가 아닌 건강과 감각, 한국적인 문화적 가치를 함께 경험하고 나누는 '회복의 리추얼'로 재해석했다는 것이 브랜드 측 설명이다.

브랜드 론칭과 함께 공개된 화보는 이너니스가 추구하는 핵심 가치인 '비움, 채움, 물듦'을 시각적으로 담아냈다. 자신을 돌보는 시간을 하나의 아름다운 리추얼로 표현하며, 내면에서부터 시작되는 아름다움이 자연스럽게 스며드는 과정을 감각적으로 그려냈다.

이너니스 손희소 대표는 "건강을 챙기는 행위가 더 이상 숙제가 아니라 삶을 아름답게 만드는 작은 습관이 되기를 바란다"며 "속도보다 완성도를 우선한다는 신념 아래 단기적인 유행을 쫓기보다 고객의 일상 속에서 오래도록 사랑받는 브랜드를 만들어가고 있다"고 밝혔다.

이어 "이너니스는 앞으로도 한국의 감성과 웰니스 문화를 담아낸 제품과 콘텐츠를 통해 고객에게 회복과 즐거움을 선사하는 브랜드, 나아가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 K-웰니스 브랜드로 성장해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한편 이너니스는 자사몰을 중심으로 국내 시장을 확대하는 한편 미국 · 일본 등 글로벌 시장 진출을 준비하고 있으며 장기적으로는 웰니스와 라이프스타일, 문화가 결합된 '글로벌 웰니스 아틀리에' 브랜드로의 성장을 목표로 하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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