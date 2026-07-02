올여름 페스티벌은 원위가 접수한다

밴드 원위가 페스티벌 무대를 접수하고 있다.

원위는 최근 피크 페스티벌 2026(PEAK FESTIVAL 2026), 벨포레 위크- 마이 볼륨(BELLEFORET WEEK - MY VOLUME), 2026 서울 파크 뮤직 페스티벌 등 국내 주요 페스티벌 무대에 올라 관객들과 뜨겁게 호흡했다.

대표곡을 집약한 다채로운 세트리스트로 관객들의 떼창을 이끌어내며 실력파 밴드의 면모를 보여주고 있다. 특유의 에너제틱한 밴드 퍼포먼스와 서정적인 노랫말이 어우러진 탄탄한 라이브로 매 무대 음악적 역량을 입증하고 있다는 평이다.

상승세에 힘입어 7월에도 왕성한 활동을 이어간다. 원위는 오는 4일 경기 고양시 일산 킨텍스제2전시장9홀에서 열리는 '2026 팔레트 페스티벌'을 비롯해 '스테이지 네임', 'JUMF 2026 전주얼티밋뮤직페스티벌', '2026 사운드 플래닛 페스티벌' 등 각종 페스티벌에 잇달아 참석하며 '페스티벌 시그니처'로서 올여름을 더욱 뜨겁게 달굴 전망이다.

한편, 원위는 지난 5월 싱글 2집 '점 : 더 퀴버(點 : The Quiver)'를 발매해 누구나 한 번쯤 들어봤을 익숙한 이야기들을 원위만의 결말로 찾아가는 동화적 서사를 그려냈다. 이달 디지털 싱글 '선(線)', 내달 정규 3집 '면(面)'을 차례대로 선보이며 점·선·면으로 이어지는 새로운 시리즈를 펼쳐나간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]