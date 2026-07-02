박다혜, '열혈강호: 넥스트' OST 첫 주자⋯'라이즈 어게인' 발매

가수 겸 인플루언서인 박다혜가 '열혈강호: 넥스트'와 만났다.

2일 오후 6시 '열혈강호: 넥스트'의 첫 번째 OST 'RISE AGAIN(라이즈 어게인)'이 발매된다. 절제된 피아노 선율로 시작해 곡이 전개될수록 록 사운드와 웅장한 오케스트라가 더해지는 크로스오버 곡이다. 드라마틱하게 고조되는 전개는 게임 속 치열한 전투와 서사를 더욱 몰입감 있게 만든다.

다양한 커버곡으로 SNS를 뜨겁게 달군 박다혜는 최근 '시작의 아이'를 리메이크해 음악성과 보컬 역량을 인정받았다. 이번에도 맑고 청아한 음색과 시원한 가창력으로 게임 특유의 무협 감성을 한층 짙게 그려낸다.

스트레이키즈, 레드벨벳, 김재환, 손태진 등 국내 주요 아티스트들의 음악을 탄생시킨 프로듀서 그룹 HAP이 참여해 곡의 완성도를 높였다. 감각적인 프로듀싱과 탄탄한 보컬로 완성된 'RISE AGAIN'은 게임 유저는 물론 대중에게도 강렬한 여운을 안길 것으로 기대된다.

'열혈강호: 넥스트'는 올해 32주년을 맞은 인기 만화 '열혈강호'를 원작으로 한 MMORPG다. 원작의 청춘 무협 감성과 강호 세계관을 현대적으로 재해석했고, 업그레이드된 카툰 렌더링 그래픽을 적용해 기존 시리즈와 차별화된 비주얼을 구현했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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