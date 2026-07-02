“배우 한지상, 위법 사실 없다” 검찰 공소장 명시…악성 루머 씻어냈다

지난 22년간 뮤지컬과 연극 무대를 지켜온 배우 한지상이 수년 동안 자신을 괴롭혀 온 억울한 낙인을 마침내 씻어내게 됐다.

최근 검찰의 공소장을 통해 한지상이 과거 제기됐던 의혹과 관련해 어떠한 범죄도 저지른 사실이 없음이 법적으로 명확히 확인됐다.

해당 공소장에는 ‘피해자 한지상은 범죄를 저지른 사실이 없었고, 범죄로 처벌받은 사실도 없었다’는 내용이 명확하게 적시되어 있다. 이로써 한지상은 오랜 기간 자신을 둘러쌌던 오해와 의혹을 완전히 벗고 법적인 명예 회복을 이루게 됐다.

한지상은 2020년 A씨의 일방적인 주장으로 인해 사생활 의혹에 휘말리며 연기 인생에서 큰 고초를 겪어왔다. 특히 최근 성균관대학교 강사 임용 번복 과정에서도 해당 의혹이 다시 거론되며 사실과 다른 내용이 재확산 됐고, 이로 인해 또 한 번 명예훼손 피해를 입었다.

공소장에 따르면, 피고인 B씨는 2020년 11월부터 2024년 9월까지 자신의 SNS 계정을 통해 한지상을 허위사실으로 비방하는 글을 반복적으로 게시했다. 심지어 피고인은 CNN 등 해외 주요 언론사의 제보 이메일 계정으로까지 허위 사실이 담긴 메일을 전송하는 등 집요하게 명예훼손 행위를 이어온 것으로 드러났다.

검찰은 피고인이 한지상을 비방할 목적으로 정보통신망을 통해 공연히 거짓 사실을 드러내 명예를 훼손하고, 이를 통해 배우의 공연 출연 업무 등을 방해했다고 판단했다.

이미 일부 허위 게시물과 관련해 수 차례 악플러들에게 벌금형이 확정된 바 있으나, 이번 공소장은 수년간 지속된 추가적인 허위사실 유포와 비방 행위에 대해 검찰이 다시 한번 엄중하게 책임을 물은 것이다.

앞서 한지상은 지난 3월 개인 유튜브 채널을 통해 사건의 경위를 직접 전하며 정면 돌파에 나서기도 했다. 당시 그는 폭로자였던 A씨가 ‘한지상의 위법 행위가 없었다’고 직접 인정한 내용이 담긴 녹취록 등을 공개했다.

유튜브를 통한 폭로자 측의 인정 사실 공개에 이어, 최근 검찰 공소장을 통해서도 위법 사실이 없음이 다시 한번 법적으로 증명되면서 수년간 이어진 악성 루머는 마침표를 찍게 됐다.

소속사 블루스테이지는 이번 사건과 관련해 "공인이라는 이유만으로 사실이 아닌 주장과 무분별한 인신공격을 감내해야 하는 것은 결코 당연한 일이 아니다"라며 강경한 입장을 밝혔다. 또한 "이번 사건을 계기로 배우 한지상의 명예가 회복되고, 근거 없는 허위사실 유포와 온라인상의 마녀사냥이 더 이상 반복되지 않기를 바란다"며, 향후에도 악의적인 명예훼손 행위에 대해 어떠한 선처 없이 강력하게 대응할 것임을 강조했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]