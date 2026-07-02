한그루 “살 빼면 얼굴부터 빠져 아파 보여…49kg 유지하는 현실 루틴”

한그루가 다이어트 비법을 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘그루니까말이야’ 영상 캡처

배우 한그루가 유튜브를 통해 자신만의 여름철 건강 관리 비법과 솔직한 체중 변화를 공개했다.

지난달 30일 한그루의 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’에는 ‘49kg 유지하는 여름 관리 루틴, 식단부터 운동까지’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 한그루는 과거의 무리한 다이어트 방식을 버리고, 실생활에서 꾸준히 실천할 수 있는 식단과 운동 루틴을 소개했다.

특히 한그루는 평소 대식가임을 고백하며 솔직한 몸무게 변화를 밝혔다. 그는 “밥을 늘 두 공기씩 먹을 정도로 탄수화물 중독 수준이었다”며 “3년 전 이맘때는 체지방이 거의 없는 41kg의 마른 몸이었으나, 단기간에 살이 붙어 현재는 49~50kg 정도 나간다”고 털어놨다.

이어 무리한 감량을 시도하지 않는 이유에 대해 “요즘은 규칙적이고 꾸준히 할 수 있는 관리를 지향한다”며 “지금은 살을 빼면 얼굴부터 빠져 아파 보이더라. 그래서 실생활에서 지킬 수 있는 것들만 찾아 한다”고 덧붙였다.

이날 영상에서 한그루는 자신만의 식단 팁도 공유했다. 그릭 요거트에 올리브 오일, 소금, 후추를 곁들이는 레시피를 선보이며 “아보카도나 샐러드 맛이 난다”고 설명하는가 하면, 아몬드 음료에 그린케일 파우더와 알룰로스를 섞어 마시는 방법을 추천하기도 했다.

이어 운동의 중요성을 강조한 한그루는 저주파(EMS) 운동복을 활용한 루틴을 선보였다. 그는 “원래 무게를 들고 세트를 반복해야 올 수 있는 자극이 온다”며 “규칙적으로 매일 꾸준히 운동해 주면 관리에 큰 도움이 된다”고 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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