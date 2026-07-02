김혜수X조여정 예측불허 폭주극…‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’ 31일 공개 확정

새 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’가 오는 31일 공개를 확정했다. 믿고 보는 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 합심해 독보적인 폭주극을 선보일 예정이다.



‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

티저 포스터는 평화로운 고급 주택가를 배경으로 완벽한 가정을 파는 인플루언서 경희(김혜수)의 화려한 일상과 그 뒤에 감춰진 균열을 감각적으로 담아낸다. 화사한 의상을 입고 셀카봉을 든 여유로운 미소의 경희는 곧 모든 것이 뒤집어질 파국을 예상하지 못한 듯 평온해 보인다.

그녀의 뒤로 저택 창문 너머 엿보이는 광경은 앞으로 벌어질 사건들을 예고한다. 애틋하게 포옹하는 남녀의 실루엣, 깨진 가족사진 앞에서 벽에 귀를 대고 있는 한 남자, 손을 맞잡고 선 두 소녀의 모습이 숨겨진 불안과 비밀을 보여준다.

‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 익숙한 소재에서 출발해 누구도 예상하지 못한 파격적인 방향으로 이야기가 흘러간다. 비밀에서 시작된 사건들이 급커브를 틀고, 통제 불능으로 치닫는 인물들의 선택이 이어진다.

명품 배우들의 치밀한 관계성 역시 기대를 모은다. 자수성가한 인플루언서 '경희' 역의 김혜수, 우아하고 고상한 피부과 원장 '수정' 역의 조여정, 넉살 좋고 섹시한 매력으로 '경희'를 사로잡은 연하 남편 '재홍' 역의 김지훈, '수정'과 이혼 소송 중인 어딘가 비밀스러운 '보성' 역의 김재철이 합세해 압도적인 시너지를 선보인다.

연출은 ‘살인자ㅇ난감’, ‘타인은 지옥이다’의 이창희 감독이 맡았다. 특유의 스타일리시한 감각으로 작품의 완성도를 끌어올린다. 제작에는 ‘오징어 게임’ 시리즈로 글로벌 신드롬을 일으킨 김지연 제작자, 황동혁 감독의 퍼스트맨 스튜디오가 함께한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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