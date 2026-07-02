[벼랑 끝 렛츠런파크①] 과천시민·경마노동자, 정부에 일방적 경마장 이전에 “생존권 외면”

“생존권을 외면한 졸속 행정을 중단하라.”

과천경마공원, 렛츠런파크 서울 이전 계획을 둘러싼 반발이 거리로 쏟아졌다. 과천시민과 경마산업 종사자들은 지난 30일 차량 100여 대를 동원한 대규모 행진에 나서며 정부의 일방적인 이전 추진 중단을 촉구했다. 참가자들은 지역경제와 일자리, 경마산업의 미래를 고려하지 않은 채 속도전으로 진행되는 정책이라며 강하게 반발했다.

이번 ‘과천 사수 범시민 차량집회’는 과천경마공원 이전 반대 비상대책위원회와 한국마사회 4개 노동조합, 그리고 과천시민이 참여해 오전 10시 경마공원에서 시작, 서울 청와대 인근까지 이어졌다. 100여 대의 차량이 경마공원부터 남태령까지 약 5㎞ 구간을 행진했으며, 이후 서울 도심을 지나 청와대 사랑채 인근까지 이동하며 정부 정책에 대한 반대 의사를 밝혔다.

과천경마공원이전반대비상대책위원회(이하 과천비대위), 과천시민, 경마노동자비상대책위원회, 축산경마산업비상대책위원회가 연합해 주최한 이날 ‘과천경마공원 사수 범시민 차량집회’는 정부의 일방통행식 정책 결정 방식에 항의하고, 경마산업의 지속 가능성과 경마 노동자들의 생존권을 사수하기 위한 연대 투쟁의 장으로 진행됐다.

집회 참가자들은 정부가 시민과 종사자들과의 충분한 협의 없이 경마공원 이전을 독단적으로 추진하고 있다고 비판했다. 이들은 한목소리로 “정부가 시민과 종사자들과의 합의 없이 경마공원 이전을 독단적으로 추진하고 있다. 지역경제와 일자리, 경마산업의 미래를 외면한 졸속 행정이자 지방자치의 가치를 훼손하는 처사”라고 지적했다.

참가자들은 경마공원 정문에 집결한 뒤 지게차를 선두로 선바위역과 남태령 구간을 따라 서행 행진을 이어갔다. 차량마다 ‘졸속 이전 철회’, ‘경마공원 절대사수’, ‘경마산업 말살 중단’ 등의 문구가 적힌 현수막이 내걸렸고, 일부 차량은 경적을 울리며 시민들의 관심을 호소했다.

이들은 최근 정부가 부동산 공급 확대 정책을 추진하는 과정에서 경마산업 종사자들의 생존권과 산업의 특수성을 충분히 고려하지 않고 있다고 주장했다. 특히 정부가 주택 공급 확대를 이유로 경마공원 이전을 강행하려 한다며 재원 조달 방안과 산업 영향 검토, 대체 시설 계획 등 핵심 대책이 빠진 상태에서 정책이 추진되고 있다고 비판했다.

집회를 마친 뒤에도 참가자들은 정부가 이전 계획을 철회하거나 사회적 논의에 나설 때까지 시민과 노동자가 함께 대응을 이어가겠다고 밝혔다. 집회 행사를 진행한 박종현 한국마사회 노동조합 부위원장은 “이번 집회는 과천시민이 주최하고 경마산업 종사자와 노동조합이 함께하는 연대 행동”이라며 “정부는 졸속 정책을 중단하고 시민과 노동자의 목소리를 수용해야 한다”고 강조했다.

비대위 관계자는 “평일 차량 행진으로 교통 혼잡이 발생한 점에 대해 시민들의 양해를 구한다”며 “정부가 이전 계획을 철회할 때까지 합법적인 수단을 총동원해 공동 대응을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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