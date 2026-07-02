[벼랑 끝 렛츠런파크③] 청와대에 모인 과천시민들 “과천경마장 이전, 시민과 함께 결정해야"

“과천의 미래는 정부가 일방적으로 결정할 대상이 아니다.”

과천경마공원 이전에 반대하는 시민들이 청와대 사랑채 앞에 집결해 정부의 전향적인 태도 변화를 촉구했다. 이들은 경마공원 이전과 9800세대 주택 공급 계획이 교통·교육·환경 등 도시 전반에 심각한 부담을 초래할 수 있다고 주장하며, 시민과 전문가가 참여하는 공개 검증 절차를 요구했다.

과천경마공원 이전 반대 비상대책위원회와 과천시민들은 지난 30일 ‘과천 사수 범시민 차량집회’의 마지막 일정으로 청와대 사랑채 앞에서 공동 성명서를 발표하고 정부의 일방적인 정책 추진 중단과 계획 전면 재검토를 촉구했다. 앞서 참가자들은 과천경마공원에서 출발해 남태령에서 기자회견을 진행한 뒤 사당역, 한강대교, 서울역을 거쳐 청와대 인근까지 차량 행진을 이어갔다.

이날 과천비대위와 과천시민 일동은 공동 성명서를 통해 정부가 추진 중인 ‘9800세대 주택 공급 및 경마공원 이전 계획’이 과천의 미래를 위협할 수 있다고 주장했다. 이들은 ▲분지형 도시 여건을 외면한 교통 대란 유발 ▲수도권 핵심 녹지축 훼손 ▲과밀 학급 심화 등 교육 환경 악화 ▲지방 재정 파탄 등을 주요 문제로 제기하며 사업의 전면 재검토를 요구했다.

정부가 제시한 각종 보완 대책에 대해서도 강한 불신을 드러냈다. 이들은 “정부가 공언한 광역 교통 대책이나 재원 마련 방안은 이미 시민들이 수차례 겪어본 ‘공염불’에 불과하다”며 “정부는 더 이상 일방적인 개발을 강요하지 말고, 지역시민·노동자·전문가가 참여하는 공식적이고 투명한 검증 절차부터 시작해야 한다”고 목소리를 높였다.

현장 발언에 나선 과천시민 대표 역시 지역사회 의견이 배제된 정책 추진 방식을 비판했다. 그는 “과천경마공원은 단순한 주택공급의 대상지가 아니라 우리 가족과 아이들이 살아가는 소중한 삶의 터전”이라며 “과천의 미래와 직결된 개발 계획이 지역사회의 의견 수렴조차 없이 졸속으로 추진되는 것은 시민의 삶과 도시의 가치를 송두리째 파괴하는 처사”라고 말했다.

이날 시위에 참여한 국민의힘 과천의왕당협 최기식 위원장도 연대 발언을 통해 지역사회의 결집된 의지를 강조했다. 마지막 순서로 김동진 과천비대위원장은 ‘과천 경마공원 이전 및 9800세대 주택공급 계획의 전면 재검토’를 촉구하는 공동 성명서를 낭독하며 정부의 일방적인 정책 추진에 대한 강한 유감을 표명했다.

참가자들은 성명서를 통해 “과천의 미래는 정부가 일방적으로 결정할 대상이 아니라, 시민과 함께 만들어가야 할 소중한 자산”이라고 강조하며 “끝까지 민주적인 방법으로 생존권과 도시의 미래를 지켜낼 것”이라고 밝혔다.

비대위 관계자는 “이번 집회는 단순히 경마공원 이전만을 반대하는 것이 아니라 지역의 미래와 시민의 삶을 지키기 위한 행동”이라며 “정부가 시민사회의 목소리를 외면하지 말고 공개적이고 책임 있는 논의에 나서야 한다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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