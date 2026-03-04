현대차그룹, 미국서 SUV 잘 팔리네

현대자동차와 기아가 2월 미국 시장에서 역대 최고 판매 실적을 기록했다. 스포츠유틸리티차(SUV) 판매 비중이 높았고, 하이브리드(HEV) 판매 증가세가 실적을 견인했다.

현대차 미국판매법인은 2월 판매량이 6만5677대로 전년 동월 대비 6% 증가했다고 3일(현지시간) 밝혔다. 현대차는 2월 기준 최다 판매를 달성했으며, 지난해 12월과 올해 1월에 이어 3개월 연속 월간 최고 기록을 이어갔다. 차종별로는 투싼, 싼타페, 팰리세이드, 코나 등 SUV가 판매의 대부분을 차지했다. 친환경차 판매도 늘었다. 2월 현대차 하이브리드 판매는 전년 동월 대비 79% 증가했고, 전기차 판매는 6% 늘어 각각 2월 기준 최다 기록을 세웠다. 플러그인 하이브리드(PHEV)와 하이브리드, 전기차를 합산한 친환경차 판매는 2만2357대로 56% 증가했다. 랜디 파커 현대차 북미권역본부장은 연속 최고 실적이 라인업 경쟁력과 브랜드 신뢰 확대를 반영한다고 밝혔다.

기아 미국법인도 2월 6만6005대를 판매해 전년 동월 대비 4% 증가했다. 기아 역시 2월 기준 역대 최고 실적이다. 하이브리드 판매는 53% 늘어 2월 기준 최고치를 기록했다. 모델별로는 텔루라이드가 1만3198대로 37% 증가하며 역대 최고 월간 판매량을 나타냈다. 카니발(31%), K5(21%), 니로(20%) 등도 증가했다. 카니발과 스포티지, K4는 2월 기준 최고 실적을 기록했다. 에릭 왓슨 기아 미국법인 영업담당 부사장은 판매 상승세가 가속화하고 있으며, 텔루라이드가 핵심 차종으로서 리더십을 강화하고 있다고 말했다.

