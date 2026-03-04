성남FC, '승격 향한 첫 출격' 홈 개막전 예매 3일 오픈

사진=성남FC 제공

프로축구 성남FC가 오는 8일 탄천종합운동장에서 열리는 충북청주FC와의 2026시즌 홈 개막전을 앞두고 본격적인 티켓 예매에 나선다.

성남은 3일 오전 10시 멤버십 회원을 대상으로 한 선 예매를 시작했다. 오후 4시에는 일반 예매를 차례로 개시하며 홈 개막전의 열기를 차분히 끌어올렸다.

이번 홈 개막전은 성남이 올 시즌 승격을 향한 강한 의지와 겨우내 갈고닦은 전력을 홈 팬들 앞에서 처음으로 증명하는 무대라는 점에서 큰 기대를 모으고 있다. 특히 새로 합류한 선수들과 기존 자원들이 만들어낼 조직적인 플레이는 벌써부터 팬들의 설렘을 자극하고 있다.

성남 관계자는 “시즌의 시작을 알리는 소중한 경기인 만큼 많은 팬이 탄천종합운동장을 찾아 선수들에게 따뜻한 격려와 응원을 보내주시길 바란다”고 전했다.

이번 홈 개막전 예매는 성남FC 공식 홈페이지와 공식 애플리케이션, 그리고 놀티켓(NOL Ticket)을 통해 간편하게 진행할 수 있다.

