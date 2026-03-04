[문지은 원장의 프라이빗 진료실] 공장형 시술에 지친 사람들

요즘 피부 시술을 받으러 병원을 찾으면, 환자들이 가장 먼저 체감하는 건 '속도'다. 예약부터 접수, 상담, 시술까지 모든 과정이 빈틈없이 돌아간다.

진료가 어느 순간 '의료'보다 '에스테틱'에 가까워졌다는 평가도 나온다. 촘촘한 예약, 원하는 시술을 빠르게 정해주는 상담, 표준화된 프로토콜. 이런 구조는 분명 효율적이다. 그러나 자칫 모든 얼굴이 같은 방식으로 다뤄지는 듯한 인상을 줄 수 있다. 성형·피부 시술 트렌드를 두고 '공장에서 찍어낸 듯하다'는 말이 나오는 이유이기도 하다.

얼굴은 공산품이 아니다. 골격 구조, 지방층의 위치, 피부 두께와 탄력, 심지어 이전 시술 이력까지 결과에 영향을 미친다. 같은 레이저, 같은 필러를 사용해도 사람마다 결과가 다르게 나타나는 이유다.

이를 분석하지 않고 원하는 시술만 체크하는 식의 상담이 이어지면, '지금 무엇이 문제인가'보다 '무엇을 할 것인가'부터 정해지기 쉽다.

그러나 이보다 더 중요한 건 무엇을 덜어내야 하는지를 판단하는 일이다. 필자가 상담에 시간을 들이는 이유도 여기에 있다. 생활 습관과 피부 상태를 묻고, 이전 시술 이력을 정리하고, 지금 당장 필요한 것과 미뤄도 되는 것을 구분한다. 시술을 줄이거나 보류하는 선택도 당연히 포함된다.

피부 시술과 성형은 얼굴을 바꾸는 단기 이벤트가 아니다. 내 얼굴이 어떻게 변해왔는지 흐름을 읽고, 지금 필요한 것을 조정해 최선의 결과를 이끌어내야 한다.

필자는 '아름다움은 피부 한 겹에 있지 않다'고 본다. 피부 표면뿐 아니라 그 아래의 구조, 체형의 밸런스, 나아가 생활 전반의 건강까지 함께 봐야 비로소 본질적인 변화가 가능하다.

이러한 관점에서 오블리브는 ‘피부장벽학’에 뿌리를 둔 치료 철학을 갖추고 있다. 당장의 증상을 가리는 것이 아니라 원인을 바로잡는 데 목적을 둔다.

필자는 이 철학을 한 단계 더 확장해 '피부 건축학(Derma Architecture)'이라는 개념을 정립했다. 맨 위층의 표피부터 가장 깊은 근육층까지, 피부를 하나의 6층 복합 건축물로 바라보는 것이다. 각 층의 구조를 이해하고 층별로 최적화된 설계를 적용함으로써, 피부 전체의 생태계에서 시너지를 끌어낸다.

예를 들어 안티에이징 시술이라고 해서 단순히 주름을 펴는 데만 집중하지 않는다. 이미 쌓인 시간의 흔적을 무리 없이 정리하고, 앞으로의 변화까지 설계하는 과정에 가깝다. 누군가에게는 필러로 볼륨을 보완하는 것이 필요하고, 누군가에게는 콜라겐 주사로 탄력을 보충하는 것이 우선일 수 있다. 잔주름을 개선하기 위해 고주파 시술을 병행해야 시너지가 나는 경우도 있고, 노화로 처진 피부에는 하이푸 에너지를 이용한 리프팅이 적합할 수도 있다. 의사로서 이를 정확히 파악하고, 환자에게 꼭 필요한 처방을 내리는 것이 핵심이다.

기본적으로 오블리브는 토탈 웰니스 솔루션을 지향한다. 특정 시술 하나에 주력하기보다, 지속적이고 본질적인 치료를 통해 환자가 최선의 자신을 찾아가는 여정을 함께하는 의료기관이고자 한다.

물론 빠른 진료가 무조건 잘못된 것은 아니다. 다만 모든 얼굴이 같은 속도로 다뤄질 필요는 없다는 것이 필자의 생각이다. 아름다움은 메뉴가 아니라 설계에 가깝다. 그리고 좋은 설계에는 반드시 시간이 필요하다.

오블리브에 '오리진'이라는 이름을 더한 데에는 증상이 아니라 원인을, 표면이 아니라 본질을 다루겠다는 의지가 담겨 있다. 환자가 자기 자신의 기원으로 돌아가 최선의 상태를 되찾는 곳이 되기를 바란다.

글=문지은 오블리브의원 서울오리진점, 정리=정희원 기자

