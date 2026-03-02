홍인, 이나영과 대립각…‘아너’ 폭풍 전개 힘 보탠다

배우 홍인이 ‘아너 : 그녀들의 법정’(ENA) 특별 출연만으로 강렬한 인상을 남긴다.

소속사 그램엔터테인먼트는 “오는 3일 홍인이 아너 10회에 특별 출연해 강렬한 인상을 남길 예정이다. 본방사수와 함께 많은 관심 부탁드린다”고 2일 전했다.

아너는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사 윤라영(이나영 분), 강신재(정은채 분), 황현진(이청아 분)의 미스터리 추적극이다.

홍인은 극 중 윤라영, 강신재, 황현진과 대척점에 서는 검사 김기현 역을 맡아 극의 긴장감을 폭발시킬 예정이다. 매회 손에 땀을 쥐게 하는 폭발적인 전개가 이어지는 가운데, 홍인이 어떤 모습으로 신스틸러 활약을 펼칠지 기대가 모인다.

앞서 홍인은 드라마 ‘협상의 기술’, ‘감사합니다’, ‘웨딩 임파서블’ 등에서 넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 묵직한 임팩트를 각인시켜 왔다. 맡는 배역마다 맞춤옷을 입은 듯 완벽히 동화되는 홍인의 캐릭터 소화력과 탄탄한 연기 내공은 이번 특별 출연에서도 어김없이 빛을 발할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

