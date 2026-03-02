김민주, 첫사랑의 아이콘 될까… ‘샤이닝’ 첫방 기대↑

배우 김민주가 드라마 ‘샤이닝’(JTBC)을 통해 한층 성장한 연기 변신을 예고, ‘첫사랑의 아이콘’ 탄생을 기대하게 한다.

샤이닝은 오는 6일 첫 방송된다. 이 작품은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마다.

극 중 김민주는 매사에 열의가 가득한 전직 호텔리어이자 구옥 스테이 매니저 모은아 캐릭터로 치열한 청춘의 단상을 그린다. 반짝반짝 빛나던 첫사랑의 순간들부터 그사이 남몰래 품어온 아픔들까지 그 누구보다도 순수하고 열정적으로 맞서 온 모은아를 다채롭게 그려낼 김민주의 새로운 얼굴이 기대를 모으고 있다.

첫 드라마 주연작으로 샤이닝을 만나게 된 김민주는 2일 “샤이닝이 주는 따뜻함이 좋았다. 있는 그대로의 모습을 서로 사랑해 주고, 아껴주고, 함께 성장해 나가는 연태서와 모은아의 모습이 좋았다”고 작품에 참여한 이유를 설명했다.

캐릭터의 첫인상으로는 “좋아하는 사람과 좋아하는 일에 있어서 진심이라는 것, 항상 최선을 다한다는 것이 인상적이었다. 그런 순수함이 매력 있는 친구인 것 같다”고 돌아봤다.

작품과 캐릭터를 아끼는 마음이 남다른 만큼 김민주가 만들어갈 모은아의 풋풋했던 10대와 성숙해진 어른의 시간이 궁금해지는 상황. 이에 “여러 일을 겪으면서 바뀐 성격을 표현하기 위해 목소리 톤이나 말투에 변화를 주려 노력했다. 외적으로도 스타일링을 바꾸며 여러 가지 시도를 했다”며 다방면으로 고민했던 흔적을 드러냈다.

뿐만 아니라 “그 속에서도 나이가 들었지만 바뀌지 않는 모은아만의 모습이 무엇이 있을까 하는 고민도 많이 하며 촬영했다”고 덧붙여 캐릭터를 깊이 있게 구현하기 위한 노력을 체감케 했다.

끝으로 김민주는 “풋풋하고 청량한 로맨스에 너무나 현실적인 이야기들까지, 모두가 공감할 수 있고 또 그렇기 때문에 각자의 입장에서 많은 이야기를 나눌 수 있는 작품이라고 생각한다. 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 당부했다.

