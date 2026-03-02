현대차, 아이오닉 9 ‘올해의 차 3관왕’ 달성 기념 프로모션 개시

현대자동차가 3월부터 아이오닉 9의 ‘2026 올해의 차’ 트리플 크라운 달성을 기념해 다양한 EV 특별 프로모션을 운영한다고 2일 밝혔다.

대한민국 3대 ‘올해의 차’는 ▲한국자동차기자협회 ▲한국자동차전문기자협회 ▲중앙일보 등 3개 기관이 각각 수여하는 국내 최고 권위의 자동차상으로, 자동차 시장 및 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖춘 3개 기관의 심사단이 매년 가격ㆍ성능ㆍ혁신기술 등 다양한 요소를 평가해 최고의 상품성을 갖춘 차량을 선정하고 있다.

현대차의 전용 전기차 플래그십 모델인 아이오닉 9은 2월 10일 ‘중앙일보 올해의 차’ 수상을 시작으로, 같은 달 18일 ‘한국자동차전문기자협회 올해의 차’와 26일 ‘한국자동차기자협회 올해 차’까지 수상하며 2026년 국내 3대 올해의 차를 모두 석권했다.

아이오닉 9의 트리플 크라운 달성은 현대차의 전기차 기술력과 상품성이 국내 시장의 모든 브랜드를 통틀어 최고 수준으로 인정받은 의미 있는 성과로, 현대차는 이번 수상을 기념해 EV 차종 대상 특별 프로모션을 진행한다.

현대차는 3월 계약 후 4월 내 출고 고객을 대상으로 ▲아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲아이오닉 9 ▲코나 일렉트릭 등 현대 승용 전기차 구매 고객에게 100만원 할인 혜택을 제공하고, ▲포터 일렉트릭 ▲ST1(샤시캡 제외) 등 소형화물 전기차에는 50만원 할인 혜택을 제공한다.

또한 3월 1일부터 15일까지 매일 최대 1,040만원 상당의 차량 할인 쿠폰을 제공하는 고객 참여형 온라인 이벤트를 진행한다.

현대차 공식 홈페이지의 룰렛 이벤트를 통해 참가할 수 있으며, ▲1등 300만원 할인쿠폰(매일 1명) ▲2등 100만원 할인쿠폰(매일 5명) ▲3등 10만원 할인쿠폰(매일 24명)을 제공한다. (버스, 중대형 트럭, 영업용, 캐스퍼 차종은 할인쿠폰 적용 제외)

‘현대 EV 부담 Down 프로모션’을 이용하는 고객에게는 차량 관리를 지원하는 ‘스트레스 프리(STRESS-FREE) 패키지’를 통해 추가 혜택을 제공한다.

‘현대 EV 부담 Down 프로모션’으로 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭을 3월 중 출고받는 고객은 ▲바디케어 서비스(차체 수리비/부품 교체비 120만원 한도, 부위별 1회씩 총 3회) ▲자동차보험 자기부담금 지원(총 3회, 회당 50만원 한도)을 3년간 받을 수 있다.

이와 함께 현대차는 기존 EV 금융 고객을 위한 ‘재구매 고객 전용 프로그램’도 운영한다.

현대캐피탈 할부ㆍ렌트ㆍ리스를 통해 현대 승용 전기차 또는 넥쏘를 이용 중인 고객 중 ▲‘현대 EV 부담 Down’ 프로모션을 활용해 대상 차량을 할부로 재구매하고 3월 내 출고되는 경우 기존 대비 0.5%p 낮춘 2.3% 금리 혜택을 제공하고, ▲‘현대 EV 렌트/리스 프로모션’을 통해 3월 내 차량이 출고되는 고객에게는 차량가의 약 10%에 해당하는 월 납입금 할인 혜택을 제공한다.

3월부터 추가 운영되는 이번 전기차 프로모션에 관해 보다 자세한 내용은 현대차 홈페이지의 ‘구매/이벤트’창을 통해 확인할 수 있다.

현대차 관계자는 “아이오닉 9의 올해의 차 트리플 크라운 달성은 현대차 전동화 기술이 전문가들에게 입증받은 결과”라며 “더 많은 고객이 EV의 가치를 경험할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]