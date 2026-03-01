승격팀의 반란… 부천, ‘멀티골’ 갈레고 앞세워 디펜딩챔피언 전북에 역전승

부천 갈레고의 골 세리머니. 사진=한국프로축구연맹 제공

올 시즌 K리그1으로 승격한 부천FC 1995가 디펜딩챔피언 전북 현대를 잡는 이변을 연출했다.

부천은 1일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과의 하나은행 K리그1 2026 1라운드 원정 경기에서 ‘멀티골’ 맹활약을 펼친 갈레고를 앞세워 3-2 역전승을 거뒀다.

지난 시즌 승강 플레이오프(PO)에서 승리를 거둔 부천은 창단 최초로 1부 리그를 밟았다. 반면 전북은 지난 시즌 K리그1과 코리아컵 우승을 달성하며 ‘더블(2관왕)’을 달성한 K리그 대표 빅구단이다.

이날 경기에서도 전북이 먼저 선제골을 넣으며 앞서나갔다. 전반 12분 만에 이동준이 오른발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 부천도 금세 따라붙었다. 전반 25분 갈레고가 동점골을 터뜨렸다. 박지수의 걷어내려던 공이 갈레고에게 흘렀다. 갈레고가 상대 골키퍼 송범근과 일대일 찬스를 맞이했고 침착하게 골망을 흔들었다.

그러자 다시 전북이 도망갔다. 후반 8분 이승우가 올린 코너킥이 부천 수비수 머리를 맞고 흘러나왔다. 페널티박스 안에 있던 이동준이 왼발 시저스킥으로 연결하며 역전을 이끌었다.

부천은 포기하지 않았다. 계속해서 몰아붙인 부천은 후반 37분 몬타뇨의 동점골로 다시 한번 승부의 균형을 맞췄다. 갈레고가 머리로 연결한 전진 패스를 받은 뒤 수비수 4명을 앞에 두고 강력한 오른발 슈팅을 날렸다.

분위기를 탄 부천은 더욱 전북을 몰아쳤고 결국 결정적인 기회를 잡았다. 후반 추가시간 전북 츄마시가 페널티박스 내에서 안태현을 막는 과정에서 반칙을 범했다. 페널티킥이 선언됐고 키커로 나선 갈레고가 골망을 가르며 부천이 극적으로 앞서나갔다. 결국 경기는 부천의 승리로 끝났다.

전북으로서는 두고두고 아쉬울 한 판이었다. 후반 40분 전북 김영빈이 헤더로 골망을 갈랐으나 VAR(비디오판독시스템) 끝에 득점으로 인정되지 않았다.

이영민 부천 감독은 경기 뒤 “프리시즌 때 전술적 변화를 주려고 많은 요구를 하다 보니 잘 안 맞았던 것 같아서 선수들에게 미안했다”며 “열심히 뛰어준 것에 대해 미안했다”고 전했다. 그러면서 “몬타뇨가 득점을 해줘서 고맙다. 희생하면서 수비까지 최선을 다해줬다. 다른 선수들도 수비하는 상황이 수월했다”고 고마움을 표시했다.

