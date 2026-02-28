시작이 좋다…서울, 1년7개월 만에 성사된 경인더비 승리

사진=한국프로축구연맹 제공

시작이 좋다.

프로축구 K리그1 FC서울이 2026시즌을 기분 좋게 시작했다. 28일 인천축구전용경기장에서 열린 승격팀 인천 유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 1라운드 개막전 ‘경인더비’서 2-1 승리를 거뒀다.

라이벌전서 울린 승전고라 더욱 의미가 있다. 경인더비가 열린 건 2024년 7월(서울 1-0 승) 이후 1년 7개월 만이다. 인천이 자리를 비우면서 잠시 만남이 중단됐다. 2024시즌 K리그1 최하위에 머물며 강등된 것. 지난 시즌 K리그2(2부)서 우승하며 1부 무대로 복귀했다.

다시 성사된 경인더비에 팬들의 관심 또한 폭발했다. 1만8108명이 경기장을 찾아 만원을 이뤘다. 특히 홈팀인 인천 서포터스는 지고 있는 상황에서도 엄청난 응원으로 서울 팬들을 압도할 정도였다. 지난 시즌 2부에서 보낸 설움을 제대로 푸는 모습이었다.

김기동 감독 체제에서 3번째 시즌을 맞은 서울. 사실 전반전은 다소 지루한 공방전이 이어졌다. 양 팀 공격진 모두 상대 수비망을 뚫지 못하고 고전했다. 0-0 균형을 깬 건 송민규의 오른발이었다. 올 시즌을 앞두고 전북 현대에서 서울로 이적했다. 후반 1분 송민규는 바베츠의 전진 패스를 받아 달려 나온 골키퍼 김동헌을 넘기는 선제골을 뽑았다. 서울 데뷔전이다.

끝이 아니다. 후반 15분 안데르손의 로빙 패스를 받은 조영욱이 한 차례 가슴 트래핑 뒤 오른발 발리슛을 날렸다. 그대로 인천 골망을 흔들었다.

팬들을 깜짝 놀라게 만든 장면도 있었다. 후반 27분, 서울 골키퍼 구성윤이 공을 잡고서 킥을 날렸다. 무고사의 등을 맞고 서울 골대로 들어갔다. 득점으로 인정되진 않았다. 주심은 무고사가 구성윤의 킥을 방해했다고 봤다. 후반 33분 서울 공격을 이끌던 바베츠가 김명순의 발을 밟았다가 두 번째 옐로카드를 받고 퇴장당하는 일도 있었다.

인천은 후반 추가시간 무고사의 페널티킥 골로 한 점 따라붙는 데 그쳤다. 서울 박성훈이 인천 정치인의 땅볼 크로스를 걷어낸다는 것이 슈팅으로 연결하려던 박호민의 뒷발을 건드려 페널티킥이 선언됐다. 후속 득점이 터지지 않으면서 그대로 경기를 내줬다.

한편, 이날 경기 중 심판이 교체되는 일도 있었다. 킥오프 2분 만에 경기가 멈췄다. 주심으로 나선 주심으로 나선 이동준 심판이 전반 초반 인천 공격수 제르소를 따라가다 부상을 당했다. 이 심판은 인천 주장 이주용과 서울 주장 김진수를 통해 양 팀 벤치에 양해를 구한 뒤 주심 교체를 결정했다. 송민석 대기심이 바통을 이어받았다. 한국프로축구연맹 관계자에 따르면 이 심판은 다리 뒤 근육을 다쳤다.

