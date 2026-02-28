완벽한 렌웨이 룩 선보이는 우영 [SW포토]

에이티즈 우영. 자료=프라다(PRADA) 제공

에이티즈(ATEEZ) 우영이 이탈리아 밀라노에서 열린 프라다의 2026 가을/겨울 여성복 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

우영은 빈티지 레더 블루종에 넥 라인 로고가 돋보이는 코튼 터틀넥 스웨터와 포플린 팬츠 그리고 레이스업 가죽 로퍼로 프라다 런웨이 룩을 완벽히 소화했다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

