[내야외야] 프로야구 키움, 주부야구특공대 14기 모집

프로야구 키움이 오는 3월2일부터 3월8일까지 ‘히어로즈 주부야구특공대’ 14기를 모집한다.

이번 14기는 모집 대상 지역을 기존 서울시와 고양시에서 광명시까지 확대해 더 많은 주부 야구팬들에게 참여 기회를 제공한다. 야구를 좋아하고 히어로즈를 응원하는 주부라면 누구나 도전할 수 있다.

주부야구특공대는 2011년 1기 모집을 시작으로 16년째 이어오고 있다. 야구의 기본 용어와 규칙 등 기초 지식을 배우고, 다양한 현장 체험 활동에 참여하며 야구를 보다 깊이 있게 경험할 수 있다.

대원들에게는 고척스카이돔 홈경기에 출입이 가능한 AD카드가 제공된다. 가족(배우자, 자녀) 무료입장, 수료자에 대한 시상 및 수료증 증정, 시구 및 시타 기회 등 다양한 혜택이 주어진다. 가족과 함께 추억을 만들 수 있는 점이 큰 장점이다.

이번에 선발된 14기 대원들은 오는 3월26일 발대식을 시작으로 시즌 종료 시까지 활동한다. 월 1회 기초 야구 용어, 규칙, 상식을 배우는 기초과정을 이수하게 된다.

한편 2025년 기초과정을 수료한 13기 대원들은 올해 고급반에 참가할 수 있다. 고급반에서는 프런트 및 현장 전문가들의 강의를 통해 다양한 구단 업무를 간접적으로 체험할 수 있다. 기초반과 동일한 혜택도 유지된다.

14기는 30명의 대원을 모집한다. 모집 요강 및 신청 방법 등 자세한 내용은 구단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

