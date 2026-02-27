“WBC 출전하는 김혜성 응원” 제자 향한 로버츠 감독의 ‘엄지척’

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

데이브 로버츠 다저스 감독. 사진=AP/뉴시스

“WBC에 나서는 김혜성을 응원한다.”

데이브 로버츠 LA 다저스 감독이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 나서는 김혜성을 격려했다.

김혜성은 27일 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백 랜치에서 열린 시카고 화이트삭스와의 홈경기에서 9번 타자 2루수로 선발 출전해 솔로 홈런을 포함해 3타수 1안타 1타점으로 활약했다. 5-5로 맞선 6회말 상대 투수 타이슨 밀러를 상대로 우측 담장을 넘겼다. 김혜성의 시범경기 첫 번째 아치다. 김혜성은 이번 시범경기에서 타율 0.462(13타수 6안타) 5타점 2도루 OPS(출루율+장타율) 1.154의 성적을 냈다.

사령탑도 엄지를 치켜세웠다. 로버츠 감독은 경기 뒤 “김혜성은 훌륭한 스프링캠프를 보냈다. 자신감도 커지고 있다”며 “동료들과 뛰면서 편안해졌다. 타석에서도 좋아졌다. 중견수로 출전해 멋진 수비를 보여준 것도 좋았다”고 미소 지었다.

김혜성은 곧바로 류지현 감독이 이끄는 WBC 대표팀에 합류한다. 일본 오사카로 이동한다.

로버츠 감독은 “곧 그를 볼 수 없다. WBC 출전을 위해 대표팀에 합류한다”며 “그를 매일 볼 수 없다는 건 아쉽지만 훌륭한 봄을 보낸 만큼 WBC에서 좋은 성적을 거두고 다시 돌아오길 기대한다”고 했다.

