한국관광협회중앙회, ‘방한관광 대전환’ 환영

한국관광협회중앙회는 25일 열린 제11차 국가관광전략회의에서 제시된 ‘방한관광 대전환’과 ‘지역관광 대도약’ 전략을 환영한다고 밝혔다.

중앙회 측은 “7년 만의 대통령 직접 참석은 관광을 국가 성장 전략의 한 축으로 재확인한 의미 있는 신호”라며 “국가관광전략회의가 대통령 주재로 격상되는 만큼 범정부 실행력 강화를 기대한다”고 했다.

정부가 지방공항을 인바운드 거점으로 육성하고, 숙박·콘텐츠 경쟁력 강화와 관광 불편 해소를 통해 적극적인 인바운드 확대에 나서겠다는 방향은 시의적절하다.

수도권 중심 구조를 넘어 지역이 성장의 중심이 되는 관광 생태계로 전환해야만 3000만 관광객 시대가 현실이 될 수 있다.

더불어 중앙회는 성장 전략의 추진과 동시에, 외부 충격에 대비한 제도적 안전망 구축 역시 함께 설계돼야 한다고 강조했다. 관광산업은 감염병·외교·안보·기후위기 등 외부 충격에 가장 먼저 영향을 받는 산업이다. 코로나19 당시 환불 지연과 유동성 위기로 산업 생태계가 급격히 위축됐던 경험을 반복해서는 안된다는 입장이다.

이에 중앙회는 관광산업 전반을 포괄하는 상설 위기 대응 체계와 사전적 산업 안전망의 제도화가 필요하다고 밝혔다. 긴급 운영자금 지원, 환불 선지급 체계, 고용 유지 지원 등을 포함한 산업 보호 장치를 국가 차원에서 미리 설계해야 한다는 설명이다. 공격적 유치 전략과 선제적 리스크 관리가 동시에 작동할 때 비로소 ‘관광 대전환’은 완성될 수 있다는 점을 강조했다.

한편 중앙회는 정부의 전략적 지원에 발맞춰 업계 역시 가격 투명성 강화와 서비스 품질 혁신을 통해 국제적 신뢰를 높이고, 국민이 체감하는 관광산업으로 자리매김하도록 책임을 다하겠다고 밝혔다.

