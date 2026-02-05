더씬드롬, ‘굿 보이’로 정체성 굳힌다…오늘(5일) 컴백

신인 보이밴드 더씬드롬(THE SSYNDROME)이 새로운 신드롬을 일으킨다.

더씬드롬은 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘Good Boy(굿 보이)’를 공개한다.

‘Good Boy’는 늘 남의 기대 속에서 자신을 뒤로 미뤄 살아온 사람들의 마음을 비춘 곡이다. 더씬드롬은 압박 속 스스로를 억눌러온 이들을 향해 타인의 시선에서 벗어나 자기 자신을 선택하는 힘을 불어넣으며 솔직해질 용기와 해방감을 선사할 전망이다.

이뿐만 아니라 더씬드롬은 직설적인 가사를 담은 ‘Good Boy’를 통해 선명한 메시지를 전하는 것은 물론, 점점 고조되는 록 사운드로 더씬드롬표 정체성을 극대화하며 리스너들에게 강렬한 인상을 남길 것으로 기대를 모은다.

발매에 앞서 더씬드롬은 지난 4일 ‘Good Boy’ 뮤직비디오 티저를 공개하고 막바지 컴백 예열을 마쳤다. 공개된 영상 속에는 연주에 몰입한 멤버들의 모습이 그려져 이목을 집중시키는가 하면, 폭발적인 에너지가 엿보이는 록 사운드가 신곡을 향한 궁금증까지 높이고 있다.

프리 데뷔 싱글 ‘ALIVE(얼라이브)’와 또 다른 매력을 지닌 ‘Good Boy’로 색다른 변신을 예고한 더씬드롬. 정식 데뷔 이전 변화무쌍한 음악적 색깔로 글로벌 팬들에게 더욱 뚜렷해진 존재감을 각인시킬 이들의 컴백을 향해 관심이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

