KB국민은행, ‘농구가무(歌舞) 시즌5’ 개최…경기 끝나도 집에 못 간다! 미니콘서트와 함께

여자프로농구 KB국민은행은 오는 14일 오후 4시 청주체육관에서 열리는 신한은행과의 홈경기 종료 후 구단의 대표 문화 콘텐츠인 ‘농구가무(歌舞) 시즌5’를 개최한다.

KB의 ‘농구가무(歌舞)’는 농구와 미니콘서트가 어우러진 특화 이벤트로 농구 관람에 특별한 경험 요소를 더하고 홈팬들의 성원에 보답하기 위해 기획되었다. 2019년 최초 시행 후 총 4회에 걸쳐 진행된 바 있다.

이번 ‘농구가무(歌舞) 시즌5’에는 감각적인 음악으로 사랑받는 ‘자이언티’, 폭발적인 가창력의 ‘HYNN(박혜원)’, 그리고 유쾌한 에너지로 관객을 사로잡는 ‘노라조’가 초대 가수로 나서 청주체육관을 찾은 농구팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 예정이다.

이밖에도 응원단장과 치어팀이 선보이는 특별 공연, 팬들과 함께하는 레크리에이션 등 다양한 프로그램이 팬들의 오감을 만족시킬 계획이다.

KB는 “정규리그의 마지막 주말 홈경기이자, 발렌타인데이에 팬들과 함께할 수 있어 더욱 뜻깊다”며 “경기의 여운이 공연의 감동으로 이어지는 특별한 추억이 되길 바란다”고 전했다.

이번 경기의 입장권은 2월 8일부터 WKBL 홈페이지 및 통합 앱에서 예매가 가능하며, 멤버십 회원은 하루 앞선 2월 7일부터 예매가 가능하다. 기타 자세한 사항은 구단의 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

