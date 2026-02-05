유해진·박지훈 ‘왕과 사는 남자’ 개봉 첫날 박스오피스 1위

묵직한 울림과 여운을 주는 배우들의 열연으로 힘 있는 사극이라는 호평을 이끌어내고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 첫날 전체 박스오피스 1위에 등극했다.

5일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 첫날 11만7792명 관객을 동원, 누적 관객수 14만7547명을 기록해 전체 박스오피스 1위에 올랐다. 개봉 전부터 예매율 1위 자리를 굳건히 지킨 것에 이어 개봉과 동시에 박스오피스 정상에 등극하며 흥행 신호탄을 쏘아 올렸다.

영화는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담았다. 역사 속에 숨겨진 단종과 엄흥도의 가슴 뜨거운 이야기를 담아내 개봉 직후 에그지수 99%를 기록하는 등 호평 릴레이를 이어가고 있다.

배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도를 비롯해 박지환, 이준혁, 안재홍까지 믿고 보는 배우들이 출연했으며 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.

개봉 첫날 박스오피스 1위에 오르며 흥행 시동을 건 영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 릴레이가 어디까지 이어질지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

