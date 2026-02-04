FT아일랜드 최민환, 공연 중 쓰러진 후 건강 상태 전해…“지금은 잘 회복”

FT아일랜드 멤버 최민환. 사진 = FNC엔터테인먼트

FT아일랜드 멤버 최민환이 공연 중 쓰러진 후 근황을 전했다.

최민환은 지난 3일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 “데뷔하고 지금까지 쓰러져 본 적이 없었는데 많이 놀라셨죠? 저도 사실 너무 놀랐다”며 자신의 건강 상태를 알렸다. 이어 “몸이 좀 안 좋긴 했었는데 그 정도일 줄은 저도 몰랐다. 지금은 잘 회복해서 잘 먹고 잘 쉬고 있으니 너무 걱정 안 하셔도 좋을 것 같다”고 덧붙였다.

또한 최민환 “얼른 원래 모습으로 돌아와서 힘차게 다시 드럼 치는 모습 보여드리겠다”며 “놀라신 팬분들과 와주신 관객분들께 죄송하고 걱정해 주신 페스티벌 관계자분들께 감사하다”고 전했다.

앞서 최민환은 지난달 31일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’ 무대 도중 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 바 있다. 이에 소속사 FNC엔터테인먼트는 “공연 중 일시적인 탈진 증세를 보여 의료진의 확인을 받았다”며 “현재 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인됐다”고 말했다.

이어 “충분한 휴식과 안정을 취하고 있으며 회복 상황을 계속 지켜보고 있다”며 “걱정을 끼쳐드려 죄송하고, 앞으로는 아티스트의 컨디션을 더욱 면밀히 살피겠다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

