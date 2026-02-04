프로야구 돌아온다! 2026 시범경기 일정 발표… 팀당 12경기씩

사진=뉴시스

봄 기지개를 켠 프로야구 10개 구단들의 미리보는 진검승부가 펼쳐진다. 한국야구위원회(KBO)는 4일 2026시즌 KBO 시범경기 일정을 발표했다.

올 시즌 KBO리그 시범경기는 다음 달 12일부터 24일까지 팀당 12경기씩 총 60경기가 치러진다. 개막전은 이천(키움-두산), 대전(삼성-한화), 광주(SSG-KIA), 사직(KT-롯데), 마산(LG-NC) 5개 구장에서 펼쳐진다.

이번 시범경기 일정은 그라운드 공사 등으로 사용이 불가한 구장(잠실 3월12일~20일·고척 3월12일~24일·문학 3월12일~15일·수원 3월12일~15일·대구 3월12일(목)~20일·광주 3월16일~20일·창원 3월12일~15일)의 상황을 고려해 편성했다.

시범경기는 소속선수 및 육성선수가 출장 가능하며, 출장 선수 인원 제한은 없다. 모든 시범경기는 오후 1시에 개시되고 연장전과 더블헤더는 실시하지 않는다.

취소 경기는 재편성되지 않으며, 비디오 판독은 각 팀당 2회 신청 가능하다, 단, 2회 연속 판정 번복 시 1회가 추가된다.

또한 체크 스윙 비디오 판독도 팀당 2회 부여된다. 번복될 시 기회는 유지된다.

김종원 기자

