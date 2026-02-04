저니 오브 모나크, 신규 월드 ‘티칼’ 오픈…복귀 혜택 마련

엔씨소프트의 방치형 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘저니 오브 모나크(Journey of Monarch)’가 신규 월드 추가와 함께 다양한 이벤트를 마련했다.

엔씨소프트는 저니 오브 모나크에 신규 리버스 월드 ‘티칼’를 오픈했다고 4일 밝혔다. 기존 월드와 다른 속도로 콘텐츠가 제공되며, 병영과 결투장 콘텐츠 등의 매칭이 해당 월드 내에서만 이루어진다. 신규 이용자는 티칼 월드에 자동으로 배치된다.

티칼 월드에서 여정을 시작하는 이용자는 다양한 전용 혜택을 누린다. 신규 월드 전용 부스팅 룰렛을 통해 성장에 필요한 각종 재화와 광고제거 월정액 패키지를 받을 수 있다. 신화 카드를 얻을 수 있는 신화 획득 다이아 룰렛도 제공된다.

티칼 월드 오픈을 기념해 모든 이용자에게 특별 쿠폰이 지급된다. 저니 오브 모나크 공식 홈페이지 공지사항을 통해 공개된 쿠폰 코드를 입력해 신화 영웅 선택 상자, 신화 마법인형 선택 상자 등 성장에 도움이 되는 아이템을 받을 수 있다. 쿠폰은 계정당 1회 사용 가능하다.

엔씨는 업데이트를 기념해 다양한 이벤트를 선보인다. 이날부터 모든 월드에서 스테이지 돌파에 필요한 몬스터 처치 수량이 1/4로 감소하는 스테이지 부스팅 이벤트가 진행된다. 기존 월드는 11일, 티칼 월드는 18일 정기점검 전까지 이벤트가 적용된다.

복귀 이용자를 위한 이벤트 귀환 군주 정착 지원 혜택도 준비했다. 28일 이상 저니 오브 모나크에 접속하지 않은 복귀 이용자는 최대 35일 동안 스테이지를 돌파해 신규 신화 등급 아이템 도전자의 장비, 린드비오르 세트 장비 선택 상자, 발라카스 세트 장비 선택 상자 등으로 구성된 귀환 군주 장비 선택 상자를 받을 수 있다. 단계별 미션을 완료하고 보상을 획득할 수 있는 여정 가이드도 마련돼 풍성한 혜택을 경험할 수 있다.

설날을 기념하는 보드게임과 이벤트 던전도 추가됐다 2001 스테이지를 돌파한 이용자는 오는 19일까지 오싹한 설날 보드게임에 참여해 다양한 보상을 수령할 수 있다. 오는 25일까지는 오싹한 설날 던전이 운영되며 공략에 성공 시 오싹한 설날 주화와 오싹한 설날 보드게임 주사위가 지급된다.

