SM UNIVERSE, 싱가포르에 최초의 K-POP 아카데미 개원

SM엔터테인먼트(이하 SM)의 산하 교육기관인 SM UNIVERSE가 지난 1월 24일, 대한민국 엔터테인먼트 기업 최초로 싱가포르 현지에서 현지 기업과 파트너쉽을 통해 K-POP 트레이닝 아카데미를 개원했다.

이번 개원은 단순한 교육 시설의 확장을 넘어, 한국형 예술 교육 커리큘럼이 해외로 공식 진출한 사례로, SM 장철혁 공동 대표와 이성수 CAO를 비롯해, 싱가포르 법무부 장관 겸 내무부 부장관인 에드윈 통(Edwin Tong), SM UNIVERSE Singapore 앤디 림(Andy Lim) 회장, 라이즈 앤톤과 소희가 참석해 글로벌 캠퍼스의 출발을 축하했다.

SM 유니버스 싱가포르(SM UNIVERSE Singapore)는 보컬, 댄스, 퍼포먼스 및 작곡에 특화된 K-팝 트레이닝 전문 아카데미로, 싱가포르 관광 및 문화 중심지인 오차드 로드 중심부에 위치한 청소년커뮤니티센터 SCAPE(스케이프)에 위치하고 있다. 한국 외 지역에 첫 번째로 선보이는 아카데미인만큼 동남아시아 전역의 유망한 인재들에게 체계적이고 전문적인 수준의 K-pop 교육을 제공, 차세대 글로벌 스타를 발굴·육성할 계획이다.

SM 장철혁 대표는 개막식에서 “한국의 대형 엔터테인먼트 기업이 한국인 학생뿐 아니라 외국인 학생까지 교육하기 위해 K-팝 트레이닝 기관을 설립하고, 해외 기관과 파트너십을 맺어 현지 캠퍼스를 오픈한 것은 K-팝 역사상 이번이 처음이다"고 전해, 이번 개관의 의미를 밝혔다.

이어 이성수 CAO는 “K-팝은 단순히 귀에 맴도는 멜로디나 파워풀한 퍼포먼스가 전부가 아니다. K-팝은 건강한 정신과 희망, 그리고 사랑을 노래하는 '공감의 언어'로, 국경을 넘어 전 세계 젊은이들을 하나로 연결해 준다" 며 K-팝이 갖는 문화적 역할과 가치를 설명하기도 했다.

또한 에드윈 통 장관은 “제가 문화부 장관으로 지내는 동안 목표로 했던 세 가지 중 한가지가 가능한 많은 싱가포르 예술가들이 글로벌 무대에 진출하도록 하는 것이었다. SM 유니버스와 파트너십을 맺는다는 것은, 더 많은 젊은 예술가들이 전문가들과 협력하여 최고의 트레이닝을 받고, 그들의 국제적인 네트워크를 활용해 세계 무대에 자신을 선보일 수 있는, 획기적인 기회가 될 것이다.”고 기대감을 전했다.

한편, SM 유니버스는 SM과 입시전문 교육기관 종로학원이 합작하여 설립한 종합 예술 교육기업으로, ‘Beyond Your Dream’이라는 비전 아래 기존 예체능 교육의 틀을 깨고 다양한 교육 콘텐츠 및 기술 파트너들과 함께 새로운 형태의 예술교육기관을 만들어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]