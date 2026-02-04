CJ문화재단, 설립 20주년 맞아 다채로운 행사 마련

CJ문화재단이 설립 20주년을 기념해 이달 말부터 5월까지 CJ문화재단 20주년 기념 콘서트 시리즈를 개최한다고 4일 밝혔다.

CJ문화재단은 “기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다”는 이재현 이사장의 사회공헌 철학을 바탕으로 2006년 설립돼 CJ가 가장 잘하는 문화를 중심으로 다양한 문화사회공헌 활동을 펼치고 있다. 특히 인디 뮤지션 지원사업 튠업(TUNE UP), 신인 영화 창작자 지원사업 스토리업(STORY UP), 뮤지컬 창작자 지원사업 스테이지업(STAGE UP)을 중심으로 젊은 창작자를 발굴∙지원해 문화 산업의 저변을 확대하고 건강한 문화생태계를 만들어가는데 기여하고 있다.

CJ문화재단은 지난 20년간 창작자의 성장을 지원해 온 여정을 관객과 나누고자 드림 투 스테이지(DREAM TO STAGE)를 주제로 다양한 프로그램을 준비했다. 오는 25일부터 시작되는 CJ문화재단 20주년 기념 콘서트 시리즈(콘서트 시리즈)는 창작자와 관객의 첫 만남이 이뤄졌던 CJ아지트에서 릴레이 형식으로 선보인다. 이번 콘서트 시리즈는 스테이지업: 뮤지컬 갈라 콘서트·튠업: 라이브 스테이지·스토리업: 컬처 토크로 구성됐다.

콘서트 시리즈 포문을 여는 스테이지업: 뮤지컬 갈라 콘서트는 이틀간 진행되며 스테이지업을 통해 발굴된 주요 작품들을 만날 수 있다. 25일에는 뮤지컬 홍련·판·풍월주가, 26일에는 여신님이 보고계셔·아랑가·로빈이 무대에 오른다. 공연은 각 작품 대표 넘버와 함께 작품 개발 과정, 에피소드를 공유하는 토크 결합 형식으로 진행되며 유명 뮤지컬 배우가 히든 게스트로 등장한다.

이어서 3월부터 두 달간 튠업: 라이브 스테이지가 진행된다. 튠업을 발판으로 성장해 활약 중인 카더가든·오존·죠지·이진아·홍이삭·최유리 등 총 12팀의 뮤지션이 참여한다. 스토리업: 컬처 토크에서는 영화·음악·문화예술 산업 전반의 이슈를 주제로 창작자와 전문가가 참여하는 대담이 마련된다. 3월에는 영화감독 변성현·배우 설경구가, 4월에는 뮤지션 선우정아·윤종신·장기하·정원영이, 5월에는 성신여대 김진각 교수 등이 함께할 예정이다.

티켓은 2월 10일부터 멜론티켓을 통해 예매가 가능하다. 더 많은 팬들이 창작자가 처음 꿈을 펼쳤던 무대에 다시 서는 순간을 함께할 수 있도록, 가격을 20년 전과 같은 2만 원으로 책정했다. 스토리업: 컬처 토크는 추후 CJ문화재단 인스타그램을 통해 예매 일정을 확인할 수 있으며, 무료로 참여할 수 있다.

CJ문화재단 관계자는 “20주년을 기념해 창작자들이 무대의 주인공이 돼 관객과 만나는 뜻깊은 자리를 마련했다”라며 “창작자는 출발점의 의미를 되새기고, 관객은 기억에 남아 있던 순간을 다시 떠올리는 계기가 될 것으로 기대된다. 앞으로도 유망한 창작자들이 창작을 지속하고 더 넓은 세상으로 나아갈 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

