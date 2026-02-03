XG, 첫 정규앨범으로 글로벌 차트 성과…월드투어 돌입

[사진 제공 : XGALX]

그룹 XG(엑스지)가 첫 정규앨범으로 국내외 팬심을 강타했다.

XG(주린, 치사, 히나타, 하비, 쥬리아, 마야, 코코나)는 지난 1일 SBS ‘인기가요’를 끝으로 첫 정규앨범 ‘THE CORE - 核’(더 코어 – 핵) 국내 음악방송 활동을 성공적으로 마무리했다. 특히 XG는 ‘인기가요’에서 수록곡 ‘ROCK THE BOAT’(록 더 보트) 무대를 특별히 선보이며, 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

XG는 컴백 후 Mnet ‘엠카운트다운’, KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’를 순회하며 첫 정규앨범 리드곡인 ‘HYPNOTIZE’(힙노타이즈)로 완성도 높은 라이브 퍼포먼스를 선보였다. XG는 안정적인 보컬과 정교한 안무 동선, 중독적인 ‘HYPNOTIZE’ 킬링 파트로 팬들의 눈과 귀를 사로잡으며 강렬한 인상을 남겼다.

음악방송 활동에 국내 팬들의 응원 열기 또한 뜨거웠다. 특히 ‘엠카운트다운’에서는 XG를 응원하는 많은 ALPHAZ(알파즈, XG 공식 팬덤명)의 환호성이 카메라에 담기며 폭발적인 열기를 실감하게 했다. 무대 후 XG도 “알파즈 목소리가 많이 들려서 최고였다”라며 감사를 전하기도 했다.

음악방송 외에도 XG는 국내외 음원 차트인 기록을 연이어 세워 존재감을 보여줬다.

XG의 ‘HYPNOTIZE’는 멜론 HOT100, 벅스 실시간 차트에 진입했으며 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위에 올라 뚜렷한 존재감을 보였다. 또 스포티파이에서는 ‘HYPNOTIZE’가 글로벌을 비롯해 43개 국가 및 지역의 ‘뉴 뮤직 프라이데이’ 플레이리스트에 들며 자체 최고 기록을 세웠다.

또 XG의 첫 정규앨범은 미국 아이튠즈 톱 앨범(United States iTunes Top Albums) 차트 8위, 월드와이드 아이튠즈 앨범(Worldwide iTunes Album) 차트 9위를 차지했고, 68개 국가 및 지역의 애플뮤직 앨범 톱 200(Apple Music Albums Top 200) 차트에 랭크됐다. 여기에 빌보드 재팬 핫 앨범(Billboard Japan Hot Albums) 차트 5위, 빌보드 재팬 다운로드 앨범(Billboard Japan Download Albums) 차트 1위에 올라 인기를 입증했다.

XG는 오는 6일 일본 요코하마 공연을 시작으로 두 번째 월드투어 ‘XG WORLD TOUR: THE CORE’(엑스지 월드 투어: 더 코어)를 본격 전개할 예정이다.

