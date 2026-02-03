‘떡볶이 수저' 하민기, 보이그룹 데뷔 잠정 중단

하민기가 소속된 에어헌드레드의 데뷔 준비가 잠정 중단됐다.

모덴베리코리아 측은 3일 “내부 경영진 변화에 따른 전반적인 운영 점검 과정에서 에어헌드레드의 그룹 완성도를 보다 높이기 위해 론칭 준비를 일시적으로 멈추고 트레이닝에 집중하기로 결정했다”라고 전했다.

소속사 측은 “경영 구조 개편과 함께 아티스트의 장기적인 성장과 팀의 완성도를 우선적으로 고려한 결정”이라며 “현재 후보 멤버들 및 연습생들은 보컬·퍼포먼스·개인 역량 강화를 위한 트레이닝에 집중하고 있다”고 전했다.

이어 “이번 결정은 해체나 프로젝트 종료가 아닌, 보다 탄탄한 준비를 위한 내부 조정 단계”라며 “향후 론칭 일정 및 활동 계획은 내부 정비가 마무리되는 대로 재논의될 예정”이라고 덧붙였다.

하민기는 모덴베리코리아의 공개 연습생 그룹 ‘엠비케이 트레이니(MBK Trainee)’의 멤버로서, 다양한 콘텐츠와 활동을 통해 대중과의 소통을 이어갈 예정이다.

하민기는 유명 떡볶이 프랜차이즈 창업주의 손자이자 하성호 대표의 조카다. SM엔터테인먼트와 울림엔터테인먼트에서 연습생 생활을 한 바 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

