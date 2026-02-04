박근형, 3대째 배우 집안 고백…“안정적인 직업 갖길 바랐는데”

사진= KBS 1TV ‘아침마당’ 방송 화면 캡처

배우 박근형이 연기 인생과 함께 가족 이야기를 전했다.

3일 오전 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’ 화요초대석에는 박근형과 배우 오만석이 출연해 진솔한 대화를 나눴다.

이날 박근형은 가족 모두가 연기에 몸담고 있는 사실을 언급하며 “3대째 연기를 하고 있다. 아들 때는 제가 적극 반대했다. 그동안 해왔을 때 너무 고통이 많아서, 안정적인 직업을 갖길 바랐다”고 말했다. 이어 “전자공학 쪽으로 가기를 바랐는데, 본인이 못 버텼다”고 덧붙이며 아들의 진로 선택을 떠올렸다.

또 박근형은 오만석과의 인연도 언급했다. 그는 “오만석 씨랑도 tvN ‘사랑의 불시착’ 오과장으로 출연했다. 지금은 곡 쓰는데 열정을 다 보내고 있다”고 전하며 근황을 소개했다.

손주에 대한 이야기에서는 한층 부드러운 모습을 보였다. 박근형은 “손주는 제가 무책임한 거 같다. 사실 엄마, 아빠가 있으니까 제가 책임질 일이 없지 않나. 나를 잇는다고 하면 좋은 거 같다. 대학로에서 같이 공연하고 있다. 박승재 배우라고 한다”고 말하며 손주 역시 연기 활동을 하고 있음을 밝혔다.

