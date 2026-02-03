베이비몬스터, 이유 있는 역주행

베이비몬스터가 정규 1집 [DRIP] 수록곡 'Really Like You' 무대 영상을 깜짝 공개하며 음악팬들의 뜨거운 반응에 화답했다.

YG엔터테인먼트는 2일 공식 블로그에 'BABYMONSTER - 'Really Like You' Live at "LOVE MONSTERS"' 라이브 클립을 게재했다. 이 곡의 역주행 인기의 출발점이 된 작년 12월 일본 팬 콘서트 무대로, 글로벌 열풍의 이유를 고스란히 느낄 수 있는 영상이다.

베이비몬스터는 그간의 카리스마 대신 사랑스러운 매력으로 무장, 밝은 에너지로 현장을 물들였다. 귀여운 표정 연기와 제스처는 포근하면서도 발랄한 곡의 무드를 배가시켰고, 이들의 장난기 가득한 케미스트리가 보는 이들의 미소를 자아냈다.

밴드 사운드에 어우러진 멤버들의 독보적 라이브 역시 마음을 사로잡은 지점이다. 오롯이 곡에 빠져들어 공연을 즐기는 여유로운 무대 매너는 객석을 가득 채운 팬들과의 교감을 이끌어내며 기분 좋은 설렘을 안겼다.

'Really Like You'는 발매된 지 1년 2개월이 지났음에도 뒷심을 발휘하며 글로벌 팬들로부터 폭발적인 인기를 얻고 있다. 'Okay' 가사에 맞춰 손으로 O자 모양을 그리는 안무가 챌린지로 활용되며 K팝 팬들과 동료 아티스트들 사이 자연스레 유행이 된 것.

실제 이 곡은 챌린지 열풍에 힘입어 SNS, 국내외 음원차트서 유의미한 성과를 거두고 있다. 틱톡 코리아 뮤직 바이럴 50 차트에서 1위를 차지했으며 유튜브 주간 인기곡, 멜론 등 국내 주요 음원 차트에 재진입 후 최고 기록을 경신 중이다. 중국 최대 숏폼 플랫폼 도우인에선 관련 키워드가 4위에 올랐고, 일본 라인뮤직 K팝 차트에서도 50위권까지 치솟았다.

이에 베이비몬스터는 오는 5일 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 'Really Like You' 무대를 꾸민다. 팬들의 사랑에 보답하고자 했던 멤버들의 바람과 음원 역주행 조짐에 따른 러브콜이 더해져 성사된 특별한 이벤트다. 베이비몬스터만의 겨울 감성이 가득한 퍼포먼스를 만나볼 수 있을 것이라고 YG 측은 전했다.

