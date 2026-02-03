옹기종기 모여라…FT아일랜드 이홍기, 3월 단독 팬미팅 드디어 연다

밴드 FT아일랜드 이홍기가 오는 3월 단독 팬미팅을 개최한다.

이홍기는 오는 3월 7일 오후 2시 서울 명화라이브홀에서 생일 기념 단독 팬미팅 2026 LEE HONG GI B-Day FAN MEETING '옹기종기'를 열고 팬들과 만난다.

함께 공개된 포스터에는 케이크를 불고 있는 이홍기의 모습이 담겨 있다. '옹기종기'라는 팬미팅 타이틀에 맞춰, 이홍기는 생일을 맞아 팬들과 한자리에 모여 특별한 하루를 보낼 예정이다.

이홍기는 FT아일랜드의 메인 보컬로 활동 중이며, 현재 뮤지컬 '슈가'를 통해 관객들을 만나고 있다. 다방면에서 활약 중인 만능 엔터테이너 이홍기가 이번 팬미팅에서 어떤 매력을 보여줄지 기대가 높아진다.

이홍기의 단독 팬미팅 '옹기종기'의 예매는 NOL티켓을 통해 진행된다. 오는 6일 오후 7시 멤버십 대상 선예매를 실시하며, 일반 예매는 오는 10일 오후 8시부터 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]