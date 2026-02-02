이강인, 복귀전서 펄펄! 결승골 기점 역할…PSG 선두 탈환 이끌어

이강인. 사진=AP/뉴시스

이강인(PSG)이 부상을 털고 나선 복귀전부터 펄펄 날았다.

PSG는 2일 프랑스 스트라스부르의 메이 나우 스타디움에서 끝난 스트라스부르와의 2025~26 리그1 20라운드 원정 경기서 2-1로 승리했다. 리그 6연승을 달린 PSG는 15승 3무 2패(승점 48)로 1위를 탈환했다. 랑스(승점 46)를 제쳤다. 스트라스부르는 7위(승점 30)가 됐다.

이강인은 교체로 그라운드를 밟았다. 한 달여간 쉼표를 그리다 복귀전을 치렀다. 지난해 12월 플라멩구(브라질)와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승전에서 왼쪽 허벅지를 다친 바 있다. 복귀전인 만큼 출전 시간은 30분에 그쳤다. 공격포인트도 직접 기록하진 못했으나, 존재감만큼은 확실했다.

1-1로 팽팽하던 후반 15분 교체 투입됐다. 위기가 찾아왔다. 수비수 아치라프 하키미가 위험한 반칙으로 다이렉트 퇴장을 당해 10대 11로 싸웠다. 이때 이강인의 발끝이 빛났다. 오른쪽 측면에서 상대의 압박을 뚫고 전방으로 패스했다. 이를 자이르 에메리가 크로스로 연결, 누누 멘데스가 헤더로 마무리했다. 이강인의 날카로움이 추가골의 기점 역할을 톡톡히 했다.

이외에도 30분 동안 슈팅 1개, 크로스 3개, 키패스 1개 볼 경합 승리 5개 등 공수에 걸쳐 큰 존재감을 드러냈다. 축구 통계 매체 풋몹은 평점 7.2를 부여하며 교체 투입 선수 중 가장 높은 평점을 부여했다. 소파스코어는 이강인에게 평점 7.0을 부여했다. 팀 내 6위에 해당하는 평점이다.

경기 후 안도의 한숨을 몰아쉬었다. 어려운 경기였다. 초반부터 위기가 찾아왔다. 전반 20분 마르키뉴스의 핸드볼 파울로 페널티킥을 내줬다. 다행히 골키퍼 마트베이 사포노프가 호아킨 파니첼리의 슈팅을 막아내며 위기를 넘겼다. 곧바로 반격에 나섰다. 전반 22분 세니 마율루가 선제골을 터뜨렸다. 그러나 5분 뒤 겔라 두에에게 동점골을 허용했다. 수적 열세 악재까지 겹쳤으나, 후반 36분 멘데스의 헤더골로 어렵게 분위기를 바꾸며 승점 3을 챙겼다.

