안보현♥이주빈, 동네 데이트 포착…공개 연애 시작?

안보현과 이주빈의 동네 데이트 모습이 포착돼 눈길을 끈다.

1일 tvN ‘스프링 피버’ 제작진은 분위기가 확연히 달라진 선재규(안보현)와 윤봄(이주빈)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

남의 시선을 의식하며 조심스럽게 만남을 이어가던 두 사람은 공개 연애를 시작한 것인지, 이제 마을 한복판에서도 손을 잡고 당당하게 데이트를 즐기며 설렘을 자아낸다.

뿐만 아니라 조카 선한결과 처음으로 다툰 뒤 복잡한 심경에 빠진 선재규의 곁을 윤봄이 든든하게 지키고 있어 위기 속에서도 더욱 끈끈해진 두 사람의 관계를 엿보게 한다.

또 다른 스틸에서는 윤봄이 오랫동안 연락을 끊고 지내 온 엄마 정난희(나영희 분)가 신수읍에 등장하며 긴장감을 더한다. 정난희가 선재규와 윤봄, 최이준(차서원 분)까지 얽힌 신수읍을 찾아온 이유는 무엇일지, 그녀의 등장은 이들의 관계에 새로운 위기를 예고하며 불안감을 고조시킨다.

이들의 운명이 어떻게 펼쳐질지 이목이 집중되고 있다.

