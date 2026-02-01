구혜선, 한 달 만에 SNS 조회수 966만 돌파…“인간으로 성장하겠습니다”

사진 = 구혜선 SNS 계정

배우 구혜선이 SNS 조회 수 1천만에 육박하는 소식을 전하며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

구혜선은 지난달 31일 자신의 SNS에 “인스타 프로페셔널 대시보드 보다가 조회 수에 깜짝! 감사합니다. 인간으로 성장하겠습니다. 필승!”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

함께 공개된 사진에는 구혜선의 인스타그램 프로페셔널 대시보드 화면이 담겨 있으며, 지난 12월 30일부터 1월 28일까지 한 달간 966만 회의 조회 수를 기록한 수치가 확인됐다.

한편, 구혜선은 성균관대학교 영상학과를 수석졸업하고 카이스트 미래전략대학원 석사 과정을 밟으며 학업에 매진해왔다. 최근에는 자신이 특허를 낸 펼치는 헤어롤을 출시하기도 했으며, 카이스트 대학원을 조기 졸업한 사실도 알려졌다. 지난달 13일에는 석사 논문 표절률이 1%임을 인증하며 “더욱 정진하겠다”고 소감을 전하기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]