지상렬♥신보람, 100일 첫 공식 데이트 공개

사진= KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송 화면 캡처

KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’의 공식 커플 지상렬과 신보람이 공개 연애 100일을 맞아 첫 공식 데이트 현장을 공개한다.

31일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 연인이 된 지상렬과 신보람의 설렘 가득한 하루가 전파를 탄다. 두 사람은 공개 연애를 시작한 뒤 100일을 넘긴 커플답게 풋풋한 분위기 속에서 첫 야외 데이트에 나선다.

그동안 애정 표현에 서툴렀던 지상렬은 이날 신보람을 위해 깜짝 꽃 선물을 준비하고, 사랑 고백까지 전하며 이전과는 달라진 모습을 보인다. 이를 본 출연진들은 지상렬의 변화에 놀라움을 감추지 못한다.

신보람은 지상렬에게 고백받았던 당시를 떠올리며 “오빠가 쑥스러울 때 나오는 특유의 장군 말투로 ‘내 여자친구가 돼 주세요. 스릉흡니다’라고 고백했다”고 밝혀 현장을 웃음과 설렘으로 물들인다. 이에 지상렬은 “보람이를 만나고 내가 많이 바뀌었다”며 애정을 숨기지 않는다.

이어 두 사람은 아이스링크장을 찾는다. 커플 장갑을 낀 채 손을 맞잡고 스케이트를 타며 알콩달콩한 분위기를 이어가자, 이를 지켜보던 박서진은 과몰입하며 환호했고 이요원 역시 “상렬오빠 심장 괜찮으신 거냐, (손잡으니) 세상이 멈추신 것 같다”며 폭풍 리액션을 보였다.

“내가 인천의 시베리안 허스키”라며 자신감을 드러낸 지상렬은 예상과 달리 빙판 위에서 고전을 면치 못한다. 스케이트를 배우는 과정에서 자연스러운 스킨십이 이어지며 로맨틱한 분위기가 무르익지만, 곧 사심 가득한 몸개그까지 펼쳐지며 스튜디오는 웃음바다가 된다. 제작진마저 시선을 돌렸다는 후문이다.

지상렬과 신보람의 100일 기념 첫 공식 데이트는 31일 오후 10시 35분 KBS 2TV ‘살림남’을 통해 공개된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

