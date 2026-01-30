곽튜브, 17㎏ 감량했는데…결혼 후 ‘폭풍 요요’?

사진= MBN·채널S '전현무계획3' 방송 화면 캡처

여행 유튜버 곽튜브가 결혼 이후 다시 살이 오른 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 30일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 ‘전현무계획3’에서는 여수 지역 맛집 탐방이 그려졌다. 이날 영하 10도의 추운 날씨 속에서 야외 오프닝을 진행한 전현무는 곽튜브에게 먹친구 힌트를 주며 “한 분야 끝판왕이다”라고 말했다.

곽튜브는 힌트를 듣고 페이커와 손흥민 등을 떠올렸지만 좀처럼 정답을 맞히지 못했다. 이에 전현무는 추가 힌트로 “‘전현무계획’에 역대 출연했던 사람들 중 한 명은 이분과 대결했고, 한 명은 이분한테 배웠다”라고 설명했다.

이후 전현무는 곽튜브에게 안대를 씌우려 했으나, 안대가 잘 맞지 않자 “머리가 왜 이렇게 커졌어”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이를 통해 결혼 후 다시 살이 오른 곽튜브의 모습이 자연스럽게 드러났다.

한편 곽튜브는 지난해 10월, 5세 연하의 공무원과 비공개 결혼식을 올렸다. 원래 내년 5월 결혼을 예정했으나, 임신 소식을 접한 뒤 결혼 시기를 올해 10월로 앞당긴 것으로 알려졌다. 앞서 그는 결혼을 앞두고 약 17kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

