‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’, 2일 1회 대회 예선 티오프… 방콕서 대장정 출발

사진=KPGA 제공

‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’가 다음달 2일부터 1회 대회 예선을 시작으로 본격적인 대장정에 돌입한다.

한국프로골프협회(KPGA)는 30일 “문영그룹이 주최하고 한국프로골프투어가 주관하며 골프T가 운영하는 ‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’는 ‘1회 대회’와 ‘2회 대회’ 총 2개 대회로 태국 방콕에 있는 피닉스 골드 방콕 서, 남코스(파70)에서 진행된다”고 전했다. 2개 대회의 총상금은 2억원이고 대회별 총상금은 각 1억원, 우승상금은 각 1500만원이다.

‘1회 대회’는 2월 2일에서 4일까지 예선, 5일에서 6일까지 본선이 열리고 ‘2회 대회’는 9일부터 11일까지 예선, 12일부터 13일까지 본선이 펼쳐진다. 경기 방식은 예선은 1라운드 18홀 스트로크 플레이, 본선은 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행된다.

예 선은 KPGA 투어프로와 프로를 비롯해 KPGA 주관 대회 참가 이력이 있는 외국인 선수, All Thailand Golf Tour 투어프로, Thailand PGA 투어프로, 핸디캡 3.0 이하의 아마추어 선수가 참가한다.

‘1회 대회’ 예선에 참가하는 선수는 396명, ‘2회 대회’ 예선에 참가하는 선수는 390명이다. 그중 예선별 약 88명에게 각 대회 본선 진출 자격이 주어진다.

본선은 ‘2025 골프T KPGA 윈터투어’ 우승자 2명, 2025시즌 KPGA 투어 시드권자 20명, 예선전 통과자를 포함해 모두 120명의 선수가 출전한다. 컷오프 없이 상위 60명에게 상금이 지급된다.

‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’에는 KPGA 투어 6승의 이형준(웰컴저축은행)을 비롯해 KPGA 투어 4승의 김우현(바이네르), KPGA 투어 2승의 김찬우, 임예택(COWELL), KPGA 투어 5승의 황인춘(3H지압침대) 등이 ‘1회 대회’와 ‘2회 대회’ 참가자 명단에 이름을 올렸다.

통산 7승의 허인회(금강주택), 2025년 KPGA 챌린지투어 통합포인트 1위 양희준, 군 복무 후 이번 시즌 KPGA 투어에 복귀하는 권오상 등은 각 대회 예선부터 참가한다.

‘2026 KPGA MY문영 윈터투어’의 ‘1회 대회’와 ‘2회 대회’가 종료되면 각 대회 순위에 따라 부여된 윈터투어 통합 포인트에 따라 특전을 제공한다.

출전 선수 중 상위 2명에게는 2026년 KPGA 챌린지투어 1개 시즌(5개 대회) 예선 면제권, KPGA 프로 상위 2명에게는 KPGA 투어프로 자격, 차순위 3명에게는 KPGA 투어프로 선발전 예선 면제 특전을 부여한다. 단 ‘1회 대회’와 ‘2회 대회’ 중 1개 대회서 60위 이내 성적을 기록해야 한다.

각 대회별 본선에 진출한 아마추어가 최종순위 60위 이내 진입하면 프로 자격이 주어진다. 프로 자격을 부여받지 못한 인원 중 윈터투어 통합 포인트 상위 아마추어 3명에게는 KPGA 프로선발전 예선 면제 특전을 부여한다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]