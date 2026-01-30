채종협 “이성경 보며 자연스럽게 몰입”…‘찬란한 너의 계절에’ 소감

찬란한 너의 계절에 스틸컷.

배우 채종협이 ‘찬란한 너의 계절에’를 통해 작품에 임하는 진지한 고민과 캐릭터를 향한 애정을 전했다.

30일 MBC에 따르면 채종협은 찬란한 너의 계절에서 캔 애니메이션 스튜디오 소속 애니메이터 선우찬 역을 맡았다.

찬란한 너의 계절에는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 찬과 스스로를 겨울에 가둔 여자 란이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 로맨스를 그린 작품이다.

채종협이 맡은 선우찬은 밝고 긍정적인 에너지를 품은 본투비 해피맨이지만 그 이면에는 아픔과 상처를 간직한 인물이다. 송하란(이성경 분)과 7년 만에 만난 선우찬은 상상도 못한 비밀과 마주하며 인생의 새로운 국면을 맞게 된다.

채종협은 찬란한 너의 계절에를 선택한 이유에 대해 “우선 로그라인이 제 시선을 사로잡았다. ‘당신의 인생은 지금, 어느 계절을 지나고 있나요?’라는 문구가 깊은 생각에 잠기게 했다”라며 작품과의 첫 만남을 떠올렸다. 이어 “전체적인 스토리뿐만 아니라 과거와 현재가 특정 계기로 인해 상반된 모습으로 변한다는 점, 그리고 그 과정에 사랑과 사람, 성장이 담겨 있었다는 것 또한 매력적으로 다가왔다”며 작품에 대한 깊은 공감을 자아냈다.

선우찬 캐릭터에 대해 채종협은 “겉으로는 밝아 보이지만, 그 이면에는 아픔과 상처를 지닌 인물”이라며 “자신이 겪고 느꼈던 경험을 통해 성장하고, 더 나아가 타인에게도 도움을 주려는 선한 매력을 갖고 있다”고 설명했다. 뿐만 아니라 “연기자로서 이런 캐릭터를 연기할 수 있다는 점에 설렘을 느끼는 동시에 인물을 섬세하게 잘 표현할 수 있을지 조심스럽기도 하다”고 덧붙여 작품에 임하는 진중한 태도를 드러냈다.

채종협은 촬영에 임하며 가장 중점을 두고 있는 부분에 대해 “겉보기엔 극과 극처럼 보일 수 있지만, 그 사이의 간극을 자연스럽게 좁혀가는 데 집중했다”며 “두 개의 자아를 가진 인물이라기보다 밝은 일상에서 불현듯 감춰두었던 상처가 드러나는 현실적인 모습을 담아내려 노력했다”고 밝혔다.

선우찬 캐릭터를 ‘여름방학, 자유분방, 소나무’라는 세 가지 키워드로 정의한 채종협은 “찬이는 설렘을 주기도 하고, 여름방학처럼 신나게 살아가지만 때로는 아이 같은 자유로움을 지니고 있다. 또, 소나무처럼 사계절 내내 색이 변하지 않는 단단함을 가진 인물”이라고 말했다.

채종협은 함께 호흡을 맞추는 배우들과의 케미에 대해서 “배우들과의 호흡과 케미스트리는 너무 좋다”며 “이성경 배우는 현장 분위기를 아우르면서도 촬영이 시작되면 순식간에 하란에 몰입해서 연기한다. 그 덕분에 상대 배우인 저 역시 자연스럽게 몰입하게 되는 것 같다. 선배님들께서도 촬영할 때뿐만 아니라 현장 분위기 자체를 따뜻하게 이끌어주시고, 스태프분들을 대하시는 모습에서도 많은 것을 배우며 긍정적인 에너지를 느끼고 있다”며 현장 분위기를 전했다.

마지막으로 채종협은 찬란한 너의 계절에의 관전 포인트로 ‘기억’과 ‘인물’을 언급하며 “이 두 키워드를 떠올리며 함께 몰입해 주시면 좋겠다”고 기대를 당부했다.

찬란한 너의 계절에는 오는 2월20일 첫 방송된다.

