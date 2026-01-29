가수 던이 소속사 앳 에어리어와 전속계약을 종료했다.

던은 29일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "앳 에어리어와의 전속 계약이 종료되었음을 알려드린다. 그동안 함께해 주신 앳 에어리어 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

그는 "같은 목표를 향해 함께 고민하고 노력했던 시간들은 저에게 소중한 경험과 깊은 배움으로 기억될 것"이라며 "이제 이 시점을 새로운 전환점으로 삼아 더욱 진솔하고 깊이 있는 저의 음악으로 여러분께 다가가고자 한다"고 밝혔다.

그러면서 "다소 시간이 걸리더라도 저만의 색깔을 담은 음악과 모습으로 다시 찾아뵙겠다. 앞으로 저의 활동과 각자의 길을 걷게 될 저와 앳 에어리어 모두의 행보에 따뜻한 격려와 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

던은 2016년 그룹 펜타곤 멤버로 데뷔했다. 2018년 팀을 탈퇴한 후 솔로 가수로 전향, 2023년 프로듀싱팀 그루비룸이 설립한 앳 에어리어에서 싱어송라이터로 활동했다.

<뉴시스>

