‘솔로지옥5’ 이다희, 블랙 슬립 드레스로 압도적 미모…근황 공개

배우 이다희가 근황 사진을 공개하며 화려한 비주얼로 시선을 사로잡았다.

지난 27일 이다희는 자신의 개인 계정을 통해 “이따가 만나”라는 글과 함께 “#솔로지옥5 #넷플릭스 #singleinferno5 #netflix”라는 해시태그를 덧붙이며 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이다희는 선명한 블루 컬러 배경 앞에서 다양한 포즈를 취하며 강렬한 존재감을 드러냈다. 블랙 슬립 디자인의 미니 드레스에 시스루 스타킹과 힐을 매치해 늘씬한 각선미를 강조했고, 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 미니멀한 주얼리로 세련된 분위기를 완성했다.

또 다른 컷에서는 러플 디테일이 돋보이는 핑크 톤의 톱을 착용해 우아하면서도 사랑스러운 매력을 동시에 선보였다. 전신샷부터 셀카까지 다양한 구도에서도 이다희 특유의 화려한 미모가 돋보이며 감탄을 자아냈다.

사진 공개 이후 팬들의 반응도 이어졌다. 댓글창에는 비주얼을 향한 찬사와 함께 건강을 걱정하는 목소리도 다수 등장했다. 팬들은 “언니 밥 많이 먹어야지 지금 너무 말랐어요”, “다희언니 맛있는 거 많이 먹고 매일 행복했으면 좋겠어요” 등 걱정과 응원의 메시지를 남겼다.

한편 이다희는 현재 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 패널로 출연 중이다. 냉정하면서도 센스 있는 리액션과 안정적인 진행으로 프로그램에 활력을 더하고 있으며, 이번 근황 사진 공개로 다시 한 번 관심을 모으고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

