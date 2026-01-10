안성재 셰프, ‘모수’ 사칭 티켓 적발…“피해 없길” 직접 경고

사진 = 안성재 SNS 계정

안성재 셰프가 자신이 운영하는 레스토랑 ‘모수’를 사칭한 티켓 사기에 대해 주의를 당부했다.

안성재는 10일 자신의 SNS를 통해 “모수에서는 이러한 티켓을 발행하지 않는다”며 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 레스토랑 명칭 ‘모수(MOSU)’와 안성재 셰프의 이름이 함께 기재돼 있었으며, 안성재는 “더 이상 피해를 입으시는 분들이 없기를 바란다”고 강조했다.

앞서 안성재는 화교 출신이라는 근거 없는 주장에 휘말리기도 했다. 온라인상에서는 레스토랑 이름 ‘모수’와 관련해 “모택동(마오쩌둥)을 연상케 한다”는 등의 사실과 무관한 주장까지 제기된 바 있다.

한편, 안성재는 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에서 백종원과 함께 심사위원으로 출연했다. 한국에서 유일하게 미쉐린 가이드 3스타 파인 다이닝 레스토랑을 운영한 셰프로, 현재 레스토랑 ‘모수’를 직접 운영 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]