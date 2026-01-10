‘케데헌’ OST ‘골든’, 크리틱스초이스 주제가상 수상…글로벌 흥행 입증

애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 사진 = 넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든(Golden)’이 크리틱스초이스 어워즈 주제가상 수상작으로 선정됐다.

OST 제작에 참여한 더블랙레이블에 따르면, 지난 4일(이하 현지 시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카 바커 행어에서 열린 ‘2026 크리틱스 초이스 어워즈(Critics Choice Awards)’에서 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 메인 OST ‘골든’이 주제가상(Best Song)을 받았다.

크리틱스초이스는 미국과 캐나다의 방송, 영화 비평가와 기자 600명이 소속된 크리틱스초이스협회(CAA) 주최로, 매년 영화와 TV부문으로 나누어 우수한 작품과 배우들을 선정하는 권위 있는 시상식이다.

‘골든’은 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 목표를 이루는 하이라이트 장면을 장식하는 메인 주제가다. 빌보드 메인 차트인 ‘핫 100’에서는 OST로서 매우 이례적으로 8주간 1위를 차지했으며, 오는 11일 개최되는 ‘제83회 골든글로브 어워즈(GOLDEN GLOBES AWARDS)’에서 최우수 오리지널 송 후보에도 이름을 올렸다.

한편, ’골든’을 비롯한 ‘케데헌’ OST에는 더블랙레이블의 수장 테디(TEDDY)를 중심으로 IDO, 24 등 K-팝 전성기를 이끈 프로듀서 군단이 작곡과 편곡에 참여해 완성도를 높였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

