심진화, 故 김형은 떠난 지 19년…“새삼 너무 아깝고 속상해”

코미디언 심진화. 사진 = 심진화 SNS 계정

코미디언 심진화가 세상을 떠난 고(故) 김형은을 추모했다.

심진화는 10일 자신의 SNS를 통해 김형은이 세상을 떠난 지 19년이 됐음을 전하며, 그와의 추억이 담긴 글과 사진, 영상을 공개했다. 공개된 사진에는 두 사람의 다정한 모습과 동료들과 함께한 순간들이 담겨 있어 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

사진 = 심진화 SNS 계정

심진화는 “형은이가 간 지 벌써 19년”이라며 “제가 올해 47살이 됐는데, 나이를 먹어서 그런지 올해는 유독 눈물이 난다”고 심경을 밝혔다. 이어 “형은이는 저보다 한 살 어린 81년생인데 학교를 일찍 들어가 친구가 됐다”며 “다시 생각해보니 사고가 나던 2006년 12월엔 26살이었고, 떠난 2007년엔 27살이었다. 오늘 새삼 너무 아깝고 허망하고 속상하다”고 덧붙였다.

사진 = 심진화 SNS 계정

또한 심진화는 최근 코미디언 이종규와 통화하며 김형은의 이야기를 나눴다며 “종규 오빠가 귀한 영상 하나와 사진들을 보내줬다. 23년 전쯤인데도 그날이 너무 생생하다”고 회상했다.

끝으로 그는 “벌써 19년이 흘러 형은이를 잊은 분들도 많겠지만, 오늘만큼은 형은이가 평안하길 잠시 기도해달라”며 고인을 향한 애틋한 마음을 전했다.

한편, 김형은은 1981년생으로, 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 장경희, 심진화와 함께 SBS 예능 프로그램 ‘웃찾사’의 인기 코너 ‘미녀삼총사’를 통해 큰 사랑을 받았으며, 이후 ‘미녀삼총사’라는 음반을 발표하며 가수로도 활동했다. 그러나 2006년 12월 16일 교통사고를 당한 뒤 투병 끝에 2007년 1월 10일 세상을 떠났다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]