82메이저, 美 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드' 후보

82메이저가 데뷔 처음으로 미국 음악 시상식 후보에 올랐다.

그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 8일(현지시각) 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 발표한 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드'(iHeartRadio Music Awards) 수상 후보 명단 중 'K팝 최고의 신인'(Best New Artist(K-Pop)) 부문에 노미네이트 됐다.

'아이하트라디오 뮤직 어워드'는 한 해 동안 라디오 방송국과 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 아티스트를 기준으로 수상자를 선정하는 시상식이다. 올해 행사는 3월 26일 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열리며, FOX 채널을 통해 생중계될 예정이다.

이번 노미네이트는 82메이저가 그간 쌓아온 음악적 성과와 글로벌 활동의 결실로 평가된다. 82메이저는 최근 미니 4집 'Trophy'(트로피) 발매 5일 만에 초동 판매량 10만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 달성했다. 트로피를 들어 올리는 콘셉트의 강렬한 퍼포먼스 역시 국내외 K팝 팬들과 업계의 주목을 받았다.

특히 82메이저는 '공연형 아이돌'이라는 수식어에 걸맞은 무대 장악력으로 꾸준히 글로벌 팬층을 확장해 왔다. 북미, 대만, 말레이시아 투어를 성공적으로 마친 데 이어 다양한 해외 페스티벌 무대에 오르며 현지 관객들에게 강렬한 인상을 남겼다.

이러한 활약은 미국 유수 매체들의 관심으로 이어졌고, 지난해 8월 미국 패션 매거진 NYLON을 비롯해 Bustle, Elite Daily 등 현지 주요 매거진과 화보 및 인터뷰를 진행하며 "더 큰 무대로 나아갈 준비가 된 그룹"이라는 호평을 받았다. 현지 미디어의 지속적인 주목은 미국 음악 시장 내 인지도 상승으로 이어졌고, 이번 시상식의 후보로 선정되며 의미 있는 성과를 만들어냈다.

82메이저는 아시아 시장에서도 뚜렷한 성장세를 보이고 있다. 일본 대형 매니지먼트사와 전속 계약을 체결하고, 지난해 12월 첫 일본 팬 미팅을 성공적으로 마쳤다. 3월에는 프랑스를 시작으로 독일, 네덜란드, 영국을 잇는 유럽 투어를 앞두고 있다.

또한 82메이저는 오는 24일과 25일 서울 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 다섯 번째 단독 콘서트 '비범 : BE 범'을 개최한다. 해당 공연은 전 회차 전석 매진을 기록하며 데뷔 이후 5회 연속 단독 콘서트 매진이라는 기록을 세웠다.

한편 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드'의 'K팝 최고의 신인' 부문에는 82메이저(82MAJOR), 올데이 프로젝트(AllDay Project), 코르티스(Cortis), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 미야오(Meovv)가 노미네이트 됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]