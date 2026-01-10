미야오, 美 '아이하트라디오' 선정 K-팝 베스트 뉴 아티스트 부문 이름 올려

미야오가 최고의 K팝 신인을 정조준한다.

지난 8일(이하 현지 시간) 아이하트라디오(iHeartRadio)가 공식 홈페이지를 통해 발표한 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈(iHeartRadio Music Awards, 이하 '아이하트라디오 어워즈') 후보 명단에서 그룹 미야오(MEOVV, 수인·가원·안나·나린·엘라)가 K팝 베스트 뉴 아티스트(Best New Artist) 부문에 노미네이트됐다.

'아이하트라디오 어워즈'는 미국 최대의 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최하는 시상식으로, 한 해 동안 아이하트라디오 방송국과 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 노래와 아티스트 등을 선정해 시상한다. 미야오는 베스트 뉴 아티스트 후보에 이름을 올리며 글로벌 K팝 팬들의 뜨거운 관심을 짐작케 했다.

미야오는 지난해 4월 선공개곡이자 더블 타이틀 'HANDS UP'(핸즈업)으로 활동의 포문을 연 후 5월 첫 EP 'MY EYES OPEN VVIDE'를 발매, 타이틀곡 'DROP TOP'(드랍탑)으로 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 보여줬다. 국내와 글로벌 무대를 넘나들며 보여준 탄탄한 라이브 실력에 팬들과 리스너들 또한 환호를 보냈다.

이후 5개월 만에 초고속 컴백한 미야오는 디지털 싱글 'BURNING UP'(버닝업)으로 한층 강렬해진 퍼포먼스와 업그레이드된 음악을 선보였다. 국내외 차트에서 호성적을 거두며 활동을 마무리한 미야오는 다수의 연말 시상식에 참석해 트로피를 추가하며 5세대 걸그룹 선두주자의 입지를 공고히 했다.

한편, '아이하트라디오 어워즈'는 오는 3월 26일 미국 로스앤젤레스에서 개최된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

