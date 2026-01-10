감스트♥기래민, 공개 연애 시작…첫 만남부터 솔직 고백까지

유튜버 감스트가 공개 연애를 시작했다. 사진 = 감스트 유튜브 채널

유튜버 감스트가 공개 연애를 시작했다.

감스트는 지난 8일 자신의 유튜브 채널에 “감스트♥기래민 저희 사귑니다”라는 제목의 영상을 올리며 열애 사실을 공개했다. 해당 영상은 180만 뷰를 넘기며 화제를 모았다.

영상에는 감스트와 기래민의 첫 만남부터 열애 고백까지의 이야기가 담겼다. 기래민은 과거 고등학생 시절 감스트를 처음 만나 팬심을 고백하고 자신을 찍었던 일화를 이야기했다. 감스트는 이전부터 방송인 기래민에게 관심을 보여 왔으며, “하얀 피부에 착한 사람”을 이상형으로 꼽은 모습을 영상에서 공개했다.

열애 공개 후 감스트는 “제목에서 보셨듯이 저희가 이전부터 만나고 있었다”며 “저희가 만난 지도 좀 오래됐고, 열애 사실을 밝히기까지 고민을 많이 했다. 이렇게 밝히게 된 계기는 서로에 대한 믿음이 생겼기 때문”이라고 밝혔다.

기래민 역시 “사실 저희가 밝힐까 말까 정말 고민을 많이 했는데 (열애 사실을) 숨기는 것도 답답했고, 당당하게 저희 모습 보여주면서 재미를 드리고 싶은 마음이 컸다”며 웃음을 지었다. 이어 기래민은 인터넷 방송 플랫폼 ‘숲(SOOP)’ 개인 채널을 통해 “이미 짐작하고 계신 분들도 많았겠지만 직접 밝히는 건 쉽지 않아서 오래 고민했다”며 “아무래도 서로 감당해야 할 게 너무 많았기 때문에 확신이 들 때 까지는 조심할 수밖에 없었다”고 털어놓았다.

또한 그는 “공개적으로 연애를 한다고 해서 제 개인 방송이 흐트러지거나 제가 하던 방송을 내려놓진 않을 거다. 기존 시청자분들과의 소통을 소홀히 할 생각도 없다”며 “앞으로도 제 방송과 오빠 방송, 그리고 저희의 선택을 따뜻하게 지켜봐 주시고 응원해 주시면 큰 힘이 될 것 같다”고 덧붙였다.

