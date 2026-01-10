“단단하고 견고한 팀” 포항스틸러스, ‘다재다능 중앙수비수’ 진시우 영입

사진=포항스틸러스 제공

포항스틸러스가 진시우를 영입하며 뒷문을 강화했다.

포항스틸러스는 전북현대에서 진시우를 영입해 높이를 더했다. 2002년생 진시우는 2024년 전북현대에 입단한 첫해 프로팀과 B팀에서 활약하며 이름을 알렸다. 이듬해 광주FC로 임대를 떠나 23경기에 출전하며 K리그 경험을 쌓았다. 다양한 환경에서 꾸준히 출전 시간을 확보하며 성장 가능성을 보였다.

진시우는 190cm, 85kg 건장한 체격을 활용한 제공권 장악과 일대일 수비에 강점이 있다. 여기에 빠른 스피드와 빌드업 능력을 겸비했다. 전진 패스와 시야가 좋고 공간에 대한 활용 능력도 뛰어나다. 다재다능한 진시우의 합류로 수비와 빌드업 상황에서 팀에 큰 힘이 될 전망이다.

진시우는 “포항이라는 팀은 흔들림이 없는 단단하고 견고한 팀이라 생각했다. 수비수로서 한층 더 성장할 수 있는 기회라고 여겨 이적을 결심했다”며 “내 스타일대로 성실하고 열심히 임한다면 팬분들께서도 좋아해 주실 거라 생각한다. 하루빨리 경기장에서 뵙고 싶다”고 전했다.

