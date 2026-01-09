‘AOA 출신’ 지민, 파격 노출 패션으로 시선 강탈…섹시美 폭발”

그룹 AOA 출신 지민이 감각적인 패션으로 팬들의 시선을 사로잡았다. 사진 = 지민 SNS 계정

그룹 AOA 출신 지민이 감각적인 패션으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

지민은 9일에 자신의 SNS에 “노래 잘 듣고 계시나요, 생각보다 많은 분들이 응원해 주셔서 감사한 마음입니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 지민은 가슴 라인이 깊게 파인 핑크 슬립 위에 흰 니트 카디건을 걸친 채 감각적인 스타일을 선보였다. 과감한 노출이 돋보이지만 단순한 섹시미를 넘어 우아하고 세련된 분위기를 자아내며 팬들의 시선을 사로잡는다. 자연스러운 포즈와 여유로운 표정, 그리고 카메라를 응시하는 눈빛까지 더해져 한층 고혹적인 매력을 발산했다.

이어 지민은 “이 곡은 세상을 떠난 사랑을 기억하는 마음에서 시작됐다”며 “사랑하는 사람을 잃었을 때의 상실감, 그리고 떠난 뒤에야 더 선명하게 다가온 소중함을 솔직하게 담고자 했다”고 설명했다. 또한 “시간이 지나도 흐려지지 않는 기억을 모아, 음악 안에서 다시 정돈하는 마음으로 이 노래를 부르게 됐다”고 덧붙였다.

한편, 지민은 지난 8일 신곡 ‘0108’을 발매했다.

